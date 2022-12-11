炎明熹無奈被屈耍大牌：把口喺人哋度！

「聲夢人氣王」炎明熹（Gigi）今日（11日）出席大家樂舉行的《炎明熹好想約你～做善事》慈善捐款活動，現場吸引逾300粉絲撐場。

Gigi表示經常會參與學校舉辦的慈善活動及探訪：「我去過老人院探訪，啲老人家好得意會拉住我同我傾偈，當時有唱歌環節，我嗰時仲未學唱歌，我好驚咁同同學一齊合唱。」她指歌迷會不時會組織慈善活動，令她大感恩惠，她也儲了一堆歌衫作捐贈之用，問她會否捐贈其他私人物品？她說：「我有好多公仔可以做慈善拍賣，我係一個好唔捨得斷捨離嘅人，尤其係公仔，因為係親戚送畀我，仲係由細陪到大，我細個會攬住佢哋瞓。（有冇你啲口水？）有，哈哈，不過過咗咁多年應該冇口水味，而且有洗過。」

對於有網民指她耍大牌，要助手搬開所有櫈為她開路，她一臉茫然表示：「我唔知點講，把口喺人哋度，要了解清楚成件事先再講，但大家都有言論自由，所以無所謂。（你有冇耍大牌？）我只係星斗市民，係微塵，冇話耍大牌。（唔係囂張？）呢個字只係出現喺我首歌《焰》入面，同我本人係完全相反，首歌係我另一個人格。」問到會否覺得自己備受公司愛錫？她說：「大家都好錫我，我好幸運，就算有人唔鍾意我，但都唔會對我人生攻擊，個個都好幫我，唔會貶低我。」她的新歌《好想約你》MV網上點擊成績驕人，現時點擊已過200萬，為香港認知障礙症協會籌得6位數字。