翻唱嵐、SMAP名曲　Travis Japan襲港恨食田雞飯

今年10月才正式出道的尊尼偶像組合Travis Japan，昨日(10日)首度來港，為中環海濱舉行的戶外音樂騷演出。成員穿上閃亮黑色西裝出場，先以在美國才藝真人騷《全美一叮》（America's GotTalent)打響名堂的歌曲《My Dreamy Hollywood》打頭陣，7子全晚跳唱13首歌曲，包括同門前輩組合SMAP名曲《世上唯一的花》及嵐的《Love So Sweet》等，又大晒廣東話，炒熱現場氣氛，今日(11日)有份演出的百變女歌手KyaryPamyuPamyu亦在台下捧場。

組合騷前接受本報訪問，7名成員今年初赴美學舞並亮相《全美一叮》，成員吉澤閑也最難忘現場觀眾的熱烈反應，令他開心兼感動到起雞皮，就像首次踏上舞台的感覺，他更踢爆成員松倉海斗感動到喊。隊長宮近海斗則透露表演後收到很多同門前輩的讚賞及鼓勵，包括大師兄東山紀之。而《全美一叮》評判給予的嚴厲批評，令他們獲益良多，並會能將那份不甘心轉為力量，努力成長，希望將來能以嘉賓身份再亮相表演。

今次首度來港，成員七五三掛龍也大讚香港有很多高樓大廈及美麗景色。松倉海斗則自爆想去彌敦道，原來他訪港前上網搜尋香港的名勝，發現彌敦道上霓虹光管非常有型，笑言想在彌敦道跳唱組合出道歌《JUST DANCE》。而成員松田元太則搞笑想試食田雞飯，令怕青蛙的隊友松倉面露難色。

場地提供：The Langham, Hong Kong