ANSONBEAN戶外騷High爆剝衫　吳家忻不慎露墊

歌手ANSONBEAN、吳家忻和泳兒等今日（11日）在中環舉行的《UNIK ASIA FESTIVAL 2022》音樂節表演，首次參加戶外大型演出的ANSONBEAN，在台上表示心情緊張，又說如非參加《全民造星III》就不會接觸rap，想不到一試就愛上，更言希望之後推出自己創作的rap歌。自嘲初出道時如「傻仔」般的他，感謝粉絲們「豆粉」的支持，更愈唱愈high，突然脫去上衣並作狀把衣服扔向觀眾席，令現場樂迷立時起哄。

以白色低胸短裙性感上陣的吳家忻，和ANSONBEAN合唱《Get Wild》及《Hell No》，她大爆原本是合唱曲風較可愛的歌曲，但遭ANSONBEAN以「偶包」為由拒絕，ANSONBEAN則解釋是怕毀掉了歌曲，更笑言是淆底。吳家忻又自爆開騷前多災多難，先是生病但強調不是確診，之後又遺失了儲存歌曲的硬碟，可幸問題最終都解決。期間勁歌熱舞的她，投入到把身上的大衣脫下並拋向觀眾席外，由低胸裙的胸口較低，所以她在跳唱時不慎露胸墊。

另外，連唱《溝渠暢泳》等歌曲的泳兒打扮性感，在現場呼籲樂迷支持廣東歌，她說上一次戶外表演已是一年前，更說因天氣寒冷故邊唱邊流鼻水，她說：「唱到第2首歌已經流鼻水。（因為着得太性感？）唔係太性感啦，不過造型師話我平時成日着黑色，所以今日加咗牛仔元素，我本來想貼暖包，但驚甩，所以上台前除咗，如果第日搞戶外騷，我會着啲可以駁電發熱嘅衫，哈哈！」聖誕將至，她表示會在工作中度過，自爆未想好男友的聖誕禮物：「我呢方面唔夠細心，要同朋友出街揀吓。」

至於一上台即令現場樂迷尖叫歡呼的台灣樂隊「八三夭」，表情因疫情關係久久未能來港，，又透露明年會來港開騷外，又以廣東話搞氣氛：「你識唔識講廣東話？你好靚呀！聽日一齊食早飯好嗎？」