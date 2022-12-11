陶大宇玩Poker心口掛個勇：話晒係丁蟹個仔！

J2節目《鋪鋪Poker》昨晚（10日）的嘉賓是陶大宇，期間身為主持的「師兄」劉浩龍及陳若思（Amber）記者上身不斷發問。陶大宇被師兄問到市民平時如何稱呼他，他說：「都係『張大勇』、『師奶殺手』啦，自己好似改咗名咁。其實叫大宇就得，唔好加個『哥』字。」說到「師奶殺手」這封號的由來，陶大宇說劇集《刑事偵緝檔案》受歡迎，追看的大多是「師奶」，所以有傳媒以此來起題。Amber問陶大宇喜歡演好人或壞人角色，他說︰「冇所謂嘅，最緊要拿捏到，拿捏唔到會吃力不討好。我比較怕拍古裝，攞住把劍戴住頭套企喺山邊會覺得好怪，我係時裝人。」

在牌局中陶大宇表現得非常進取，就算底牌差，都照跟照落注，他笑笑口說：「話晒係丁蟹個仔！」期間有幾鋪他輸到差不多清枱時，都會有一兩鋪靚牌出現救命，特別是有一鋪他勝出同Amber單對單「all-in」，令他起死回生，直到跟師兄的對決，他才被清枱，最後大贏家是譚焯升。

另外，主持郭偉亮(Eric)和師兄均說自己傾向演奸角，認為有更多機會發揮，Eric說在電影《有客到》飾演有姦屍僻好的變態殺手，太太葉佩雯負責教戲︰「喺屋企教我點做，好多嘢係問佢，佢係我師傅。」師兄突然反問︰「佢有冇做埋條屍？」醒目的Eric即笑說︰「我唔會答你呢個問題，我會好大鑊，雖然我有好多好精彩答案答出嚟。」