獎門人︱張振朗戴祖儀累鬥累　玩遊戲狂輸！

今晚（11日）播出的無綫節目《開心無敵獎門人》，在錢嘉樂率領下，和張振朗、戴祖儀、孔德賢、何慈茵及劉展霆（Eden）組成「不可能任務隊」，對戰「歌星隊」商天娥、王梓軒、范振鋒及黃翊等，不過錢嘉樂帶領的那隊成為全晚笑點，瘋狂輸遊戲，變為「遊戲黑洞」，最大的「老鼠屎」非張振朗和戴祖儀莫屬，累鬥累，運氣欠奉！

張振朗和戴祖儀玩「開心無敵估嘢食」時，先是戴祖儀不停盲舂舂撞枱「覓食」，搞到獎門人都睇唔過眼餵她。玩「辣辣壽桃邊個食」時，張振朗連輸三個回合，幸有錢嘉樂捱義氣幫手啃「重料Wasabi壽桃」，但未知是否受張振朗「黑氣」影響，錢嘉樂之後玩遊戲都鋪鋪輸，而他全力挑戰「伸脷版」正鏡杯時玩到面容扭曲，在旁觀戰的商天娥都笑到標晒眼水！

一直輸不停的錢嘉樂，在「開心無敵開口中」爆波，慘遭現場眾人「報復式」扔Cream，連獎門人也加入：「我等咗廿幾年喇！」全身忌廉的錢嘉樂變「行走雪人」！而戴祖儀被自己友孔德賢以「厚Cream」招呼，獎門人見狀即下「全Team懲罰令」，全隊都被扔忌廉，並借「開心無敵彈遮遮」環節沖身，期間出題是香港的地方名，一頭Cream的張振朗搶着說：「我想洗頭！」接着亂答：「花From home」，即場上演沖涼Live Show。