千鶴惠麻 大洋洲至寶Body

講起大洋洲（Oceania），你認識幾多呢？除咗大堡礁、樹熊、袋鼠、欖球之外，原來有個朵都好出名，就係所謂「至寶Body」，而享有呢個稱號嘅女仔正正係今日要為大家介紹嘅AV女優——効力SOD嘅焦點新人千鶴惠麻！

嫩白大波

日本AV廠SOD喺發掘優質女優呢方面，一向唔會令人失望，先後為大家帶嚟神木麗、MINAMO，同埋Lauren花戀，後者更被稱為SOD史上最強混血兒添，而獲得片廠封為「大洋洲之至寶Body」嘅千鶴惠麻，質素同樣超班。今年22歲嘅惠麻，係日本、澳洲混血兒，五官標緻，有啲異國氣質，襯上一頭清爽短髮，畀到人清新脫俗嘅感覺，絕對係人見人愛嗰類女仔！講到身材方面，惠麻可以話係凹凸有致，胸前對G奶質感天然，加埋肌膚白裏透紅，用「鮮嫩」嚟形容可以話係貼切不過，如果佢可以操到屁股變得更翹更結實嘅話，就更加完美喇！

聲線銷魂

今年6月，千鶴惠麻正式喺日本AV界登場，據講佢之前一直喺澳洲生活，曾經喺一間大型服飾品牌工作。為咗吸引大家注意，片廠起初出到「故弄玄虛」呢一招，先發表一批唔見樣嘅靚相，焦點當然落喺嗰對分量十足嘅G奶！出道初期，惠麻嘅演出算唔錯，除咗處女作顯得有少少怕醜，之後愈演愈投入，身體反應好敏感，而且喺片廠悉心調教下，床上功架愈嚟愈上乘，仲識得笑住咁挑逗男優，兼且掌握到騎乘位嘅腰振技術。另外，小弟好鍾意惠麻把聲，嬌嗲得嚟好銷魂，床戰時會不斷呻吟，充滿表現出內心嘅興奮，聽到旁觀者都興奮埋一份！