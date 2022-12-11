曲奇誘惑　甜到舔舔脷

好多人都抵受唔住曲奇嘅脆味，但原來有啲「Cookie」唔食得落肚，依然可以令人睇到好饑渴，甚至舔舔脷添！

Cookie 男女合用

喺英語世界，一字多義嘅情況好普遍，可解作曲奇餅嘅「Cookie」就係好例子，作為情色俚語嘅話，更有幾個解法，除咗暗指性感迷人嘅女性，亦暗指女士嘅蜜洞。如果用喺男士身上，則可解作男士嘅兵器。另外，「Cookie」亦係美國色情服務業嘅術語，解作嫖客，理由係對於妓女嚟講，呢啲恩客正正係最愛嘅甜點。

Cookie Boobs 感覺升呢

俗語有云：「食色性也。」咁有冇辦法可以喺同一時間享受美食兼體驗魚水之歡？當然有啦，其中一種玩法就叫「Cookie Boobs」，顧名思義，事前要準備幾塊你鍾意食嘅曲奇餅，跟住讓女伴瞓喺餐枱邊緣，等男方可以企喺度進行活塞運動，同一時間，將曲奇放喺女方嘅乳點上，咁男士就可以邊衝刺邊食餅，體驗雙重享受。

《Cream Filled Cookies》 注滿忌廉

既然「Cookie」可以用情色角度理解，當呢個字喺四仔封面出現，相信冇人會純情到以為劇情真係同曲奇有關吧！好似呢套由Voodoo House喺2008年推出嘅《Cream Filled Cookies》，一般四仔迷見到片名已經Feel到陣陣鹹味，加埋片廠搵嚟Dana DeArmond、Amy Ried、Harmony Rose等多位人氣巨乳脫星參演，所以被美國四仔迷評為500套必睇四仔之一。故事講述呢班大波妹寂寞難耐，經常發春夢，內容仲要係天馬行空，畀到四仔迷意料唔到嘅感官享受，難怪呢套作品喺2009年嘅XBIZ頒獎禮上獲得最佳劇情同最佳性愛演出兩項提名。

同場加映：當真由己曲奇派對

講到同曲奇有關嘅日本AV，相信唔少AV迷都會諗起《放蕩女閨密酒會過夜派對》。呢套由片廠Yuri ★Yuri喺2012年推出嘅作品，搵嚟兩位G奶女優——當真由己同深田梨菜聯手演出，劇情由一場曲奇派對開始，講述由己諗住親手整曲奇畀男友，於是搵咗閨密梨菜上門教路，點知佢哋忍唔住嗒番兩杯，而梨菜仲趁機表白，結果慾火一撻即着，呢個時候由己男友又咁啱嚟到，最終爆發一場激烈嘅3人混戰。順帶一提，兩位女優都喺2013年引退，由己轉戰風俗業，梨菜則動向不明。