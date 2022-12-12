【是日通勝】

農曆十一月十九

壬寅年 壬子月 己亥日

吉時：晚上11時至1時、上午5時至7時、下午1時至3時

凶時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午3時至5時

宜：塞穴、出行、安床

忌：嫁娶、除服、開巿

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：6、29、38、41

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊座：敢於向心儀對象表白，有望打破感情悶局。

金牛座：有志者事竟成，善用好運氣，工作易獲佳績。

雙子座：別妄想有不勞而獲的僥倖，做事要付出心力。

巨蟹座：運氣差只是暫時性，不氣餒就有望走出困境。

獅子座：冷戰傷感情，要顧及伴侶感受，多予包容。

處女座：謀事忌驚驚青青，保持鎮定就沒有大問題。

天秤座：感情關係出現小風波，坦誠溝通就能平息。

天蠍座：注意收支平衡，可在財政上立於不敗之地。

人馬座：別讓自己變成自私精，否則財神會掉頭走。

山羊座：過於好勝易鑽牛角尖，面對得失不用太介懷。

水瓶座：運氣勝人一籌，學懂感恩和知足，心情更佳。

雙魚座：保持樂觀，多展露笑容，愛情運將直線上升。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）狗 桃花旺

（跌）蛇 易出錯

鼠：謀事忌故步自封，要多聆聽別人意見。

牛：做事有條理，有機會在職場上脫穎而出。

虎：陪家人朋友出外遊玩，有助帶來好心情。

兔：事業順利，處理大小問題均游刃有餘。

龍：得罪人多，稱呼人少，宜檢討說話技巧。

蛇：是日沖煞，謀事不夠細心，易因小失大。

馬：沒有橫財運，不宜博彩，錢財有去無回。

羊：有令人羨慕的好運氣，容易獲貴人提攜。

猴：待人接物要有分寸，多管閒事易惹是非。

雞：精力旺盛，毋懼競爭，有遇強愈強之勢。

狗：有緣人走近身邊，單身者別錯失良機啊！

豬：事業遇阻滯，宜停下腳步，三思而後行。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

天時人事日相催，冬至陽生春又來

疫情不經不覺已持續3年，到今天，世界所有相關專家和我們玄學仍找不出平疫方法，令一切回復常態，雖然某些大師不停撲出來，在媒體預測疫情會轉好，包括各方面興旺，結果卻多次落空，但總算給予讀者希望和幻想，所以我們要多謝他們加持，正如《易經》所說，終有一天物極必反。

每年都有花開花謝，情況很相似，但人的際遇卻是歲歲年年不同。流年是指每一年的情況與自己有甚麼關係，因此有些人和公司會找師傅大批運程，希望在下一年開始前，找出是非、病位、財位，提早做好攻守，趨吉避凶。

明年為癸卯年，木五行太過，因此五行缺木在秋天出生者有分加，如五行忌木在春天出生者要多加留意，需有大運承托，也多少有損失，適宜在春、夏天及每天下午3時前低調些，到秋、冬天及每天下午3時後可補給增運。在顏色上，缺木人士宜多用白色，當然打開整個八字會更清晰，批流年也要從八字入手，再在風水上去布個流年風水局。按正宗「曆書」蔡伯勵編纂《通勝》提供的資料，每年西曆2月4日為立春，明年在西曆2月4日早上10時43分正式踏入癸卯兔年。

正所謂「莫待無花空折枝」，把握時機在花朵盛開的時候折取花枝，否則花謝以後只能攀折空花枝。