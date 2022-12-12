娛圈單打︱魔鬼身材又開放　難怪宅男愛死她

台灣寫真女星「雞排妹」鄭家純嫁作人婦後仍然毫不吝嗇，近日宣布將過去寫真集中穿過的「戰衣」捐出拍賣，不扣除成本全數用於兒童及青少年福利，可謂善心爆棚。當然，一眾宅男最關心的是，雞排妹的戰衣是否「有味」，可惜雞排妹事先張揚每一件拍賣服裝都經過洗滌，令不少宅男失望。

截至12月9日，最受歡迎的拍賣品是一套半透視的粉色喱士內衣褲，有多達21人出價，叫價達到15,200元新台幣（約3,865港元），競投激烈。

是次拍賣最終能夠籌得多少善款仍是未知之數，不過雞排妹頭腦過人卻是有目共睹。她原本只是普通學生妹，但憑着天賦「好雙乳」，以低胸小背心為雞排店代言迅速走紅。她索性輟學瞓身投入娛樂圈，奈何並非正規藝人出身，影視工作機會時有時無，於是又心生一計投身網絡做直播、出寫真，一樣殺出血路，據悉月賺50萬元新台幣，比台灣大學畢業生的22K魔咒強得多。

雞排妹亦以敢言見稱，政見非常鮮明，綠到發黑，曾力挺太陽花學運；早前跟日本兒科醫生閃婚，便得到蔡英文在其社交平台留言恭賀。對性更是開放，曾言「性與愛，是上天賦予人類的能力也是權力，靈慾合一，是人類追求幸福的最高境界」，坦言自己未婚單身時，有生理需求一樣會主動約炮。天使面目、魔鬼身材、引人遐想，難怪宅男愛死她。

當然，好身材除了先天亦需後天努力，她自爆這幾年為了瘦小腿而打了過百支肉毒桿菌針。女人愛美，不管思想多麼開放，依然逃不過世俗審美眼光。