《未來戰士》秘聞大公開！機械殺手首選非阿諾　男主角曾演過港產片？

奧斯卡金像導演占士金馬倫(James Cameron)執導的年度壓軸大片《阿凡達:水之道》(Avatar:The Way of Water)即將上映,是時候回顧一下占士的成名作《未來戰士》(The Terminator)!原來最初「機械殺手」殲滅者一角原屬另一當紅男星而非阿諾舒華辛力加(Arnold Schwarzenegger)。

據知原本電影公司希望邀請當時得令的澳洲男星米路吉遜(Mel Gibson)飾演「殲滅者」,但卻被對方拒絕。米路認為他不合適飾演那個角色。到後來看過影片之後,米路都認為阿諾是較好的選擇。除了米路之外,美式足球明星辛普森(O.J. Simpson)亦是電影公司的考慮人選,不過監製卻認為他太友善不適合演冷血殺手。

阿諾接拍《未來戰士》後全程投入個角色,花了1個月時間每日接受槍械訓練,首兩個星期他練習「砌槍」,之後他花數小時用不同槍械進行射擊訓練,為了演活機械人,他更訓練開槍時不眨眼睛。除了形態上花了不少工夫之外,阿諾亦為了劇情需要而走去剃眼眉,他更因害怕眼眉之後不能正常重生而為眼眉買保險。而阿諾拍攝影片時曾發生一段趣事,拍攝期間「放Lunch」他忘記「卸妝」竟然以「未來戰士」爛面造型到洛杉磯一間餐廳食晏,結果嚇親在場不少食客及職員。

除了阿諾之外,在片中飾演保護Sarah Connor的「未來人」Kyle Reese一角的美國男星米高貝肯(Michael Biehn)亦好搶鏡! 之後他與占士金馬倫在《異形續集》(Aliens)中再度合作。不過米高未能因《未》而走紅,2005年曾獲邀來港接拍港產動作片《猛龍》,同片還有Maggie Q以及洪金寶等。據聞單是米高的片酬已高達4,000萬港元!不過他曾於訪問中大呻在港拍戲好辛苦,他說:「佢哋每日連續工作好長時間,實在令人難以置信!演員、工作人員經常每日開工16至18小時。咁樣對於電影製作並唔係好事,佢哋太過攰。我去過好多地方拍戲,從未見過好似香港人拍電影咁辛苦。毫無樂趣可言!」

經典金句「I'll Be Back」由來

熟識阿諾舒華辛力加就必定會知道他的金句:「I'll be back!」此乃《未來戰士》的經典對白,但原來阿諾曾向占士金馬倫提議過將這句對白改為「I will be back」,因為他認為這樣才更像是機械人說話。而雙方就這句對白而各持己見,最後占士「拗贏」,他對阿諾說:「我唔會叫你點樣去演,所以你都唔好叫我點樣寫對白!」