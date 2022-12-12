東方日報C1：唐詩詠遇潛規則　鹹豬手狂掃玉背

現年41歲的藝人唐詩詠早前宣布離開無綫，回復自由身後揚言要放下包袱的她，果真說到做到，日前在連詩雅主持的節目中，大無畏分享昔日的「鹹酸史」，包括拍劇時曾被喝罵致爆喊當場，更遇上鹹豬手公然將她「就地正法」，最後她「擺阿媽上枱」才能逃出魔掌！

效力無綫接近20年並曾登上視后寶座的唐詩詠，今年9月宣布離開娘家，全心全意向舞台劇發展，而她仍憑4部劇集包括《超能使者》「叫四飛」再度角逐無綫視后，並於台慶亮燈儀式獲安排企正中間。離巢一身輕，更是性感大解放，早前她分享穿肚兜款的水着照回饋網民外，更意有所指的表示現在學習放下包袱，說到做到，日前她在藝人連詩雅及「蝦頭」楊詩敏主持的節目《絲打圍爐》中，自揭昔日在工作上的「鹹酸史」！

節目中蝦頭提到演出舞台劇時，曾被男演員毛手毛腳，唐詩詠即自爆慘遇鹹豬手的經歷！她表示20多歲、未入無綫前，有次去進行角色面試，現場有位幕後人員「就地正法」對她下手：「本來佢坐我對面，跟住佢起身過嚟我側邊，我當時都準備走㗎喇，我起身時佢又起身行過嚟，佢話：『係喇，所以你都諗吓，想唔想做呢個角色呀？』」她更邊講邊示範對方當年掃背的動作：「然後嗰下我話：『好呀！我問吓媽咪先！』」靠着「擺阿媽上枱」成功擺脫鹹豬手。

壓力大致脫髮尿頻

劇量甚多的唐詩詠稱幾年前開始因拍劇壓力大而出現脫髮及髮線上移問題，更被濕疹及尿頻等健康問題困擾，她承認壓力大是離巢主因：「除咗壓力好大之外，我覺得身體真係差咗好多，呢兩年我係冇休息過，入行初期我試過一年拍4套劇，當時接受到，但近兩年再拍一年4套，我發現返唔到去個狀態。我想生活，當下就覺得去到呢個年紀，要停一停，我想做番自己想做嘅嘢，好似正常人咁樣生活。」她續指離巢後想作多方面嘗試，最近兩個月已接下兩部電影：「一部戲份好少，一部多啲，但兩部都係同我從來冇諗過嘅人合作，嗰個感覺係：『嘩！好正喎！』有一部係話想搵我客串一日，我即刻話：『OK啊！OK啊！』嗰個開心係我冇諗過。」

2017年她憑《不懂撒嬌的女人》首嘗視后滋味，成為另一事業高峰，而成功是歷年的淚水及辛酸累積而成，她在節目中稱昔日拍劇時曾被鬧到喊。她指當年無綫仍採用「三機」拍攝模式，演員要相隔一至兩秒才能接話，當時剛入行的她未掌握箇中技巧，每當對手講完對白，她即緊張立刻接對白，結果接連NG，當時導演當眾大喝：「得喇！唔要你嗰句喇！」她憶述：「嗰陣我拍完砰一聲衝咗出去喊。」

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