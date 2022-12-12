黎紀君望衝出香港　成為新一代女食神

藝人黎紀君（Christy）在HOY TV的飲食節目《夠鐘食晏》第二季中，和另一主持人嚴崇天走勻全港介紹美食，可是她卻愈食愈瘦，令人妒忌，但有時卻有苦自己知：「因為我唔食得辣，但都要照食，有時就交畀都係唔食得辣嘅阿天幫忙。」

問到第一季和第二季有何不同之處，她謂：「之前嗰季就係以地區劃分，今季就集集有主題，我覺得喺呢季度，自己進步咗唔少，表現冇上次咁拘謹，同埋學到表達技術，譬如食到啲唔係咁好食嘅，就會話等大家自己試啦，不會直接批評。」至於可期待推出第三季？她自言相當期待，如再有新一季望能衝出香港：「最想去台灣，因為疫情都好耐冇出過門，同埋我有個習慣就係，每遇到好食嘅店都會Mark低喺本薄仔度，所以如果去台灣，我有好介紹。」

除主持工作外，Christy亦熱衷演戲，早前參與一齣電影，雖是主線人物，但亦是「短命」角色：「喺戲內裏好快就『瓜』，導演都問過我介唔介意，但我冇所謂，任何角色都想試，（可接受性感演出？）咁要問經理人啦。」她又說要兼顧電影及電視工作已夠忙，但她絕不會放棄其蛋糕生意：「賣手工蛋糕唔會賺大錢，但見到啲熟客支持我咁多年，聽到佢哋話鍾意食我整嘅蛋糕，嗰份滿足感唔可以用錢去衡量。」