KAKUDAI特大噴板0.3MM微孔花灑

【特約報道】日本百年老牌KAKUDAI 工廠自1879年成立，生產無數深受用戶歡迎的不同款式花灑。 KAKUDAI推出新款RELARGE特大噴板0.3MM微孔花灑，特點是採用特大外圈55mm直徑的噴板，能令射水覆蓋肌膚面積更廣闊。花灑增加至300個噴射微孔，相比一般花灑只有40-80個噴孔多4倍或以上，令你的肌膚感受到澎湃水感的體驗；而0.3mm精細孔徑是KAKUDAI匠心獨運的技術，只有市面上傳統花灑孔徑三分之一的口徑，能做出如絲般幼細的水線，恍如霧化般軟綿綿的水感，有力拍打在肌膚上不但不會刺痛。中央9組25個密集式排列噴射出細密柔軟而有力射水； 加上外圍75條水線，令大家能同時享受到又強力、又充滿水感的淋浴體驗。

美膚護髮升級版

此花灑可配搭KAKUDAI濾芯使用，該濾芯是與日本濾芯化工專家三菱麗陽公司共同研發，經香港佳力高中心測試證實能100%除氯，比一般活性碳或其他種類濾芯效率更高，能保護頭髮和促進皮膚健康。濾芯設有 #357-991 單個或 #357-992孖裝選擇。

銷售地點：太古城Apita

查詢電話：6708 8700