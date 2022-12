聖誕將至,好多人都會喺屋企布置一下增添節日氣氛,藝人梁諾妍(Inez)喺社交網上載咗一段布置居企嘅片段,留言:「Thanks everyone for the help ,Christmas Tree decorations done. 用咗兩日去Decorate,因為發現上年棵聖誕樹細一半,然後啲裝飾物都好細粒,所以特登去再買多咗啲飾物返嚟,開心!開始越嚟越有聖誕氣氛啦。」至於Inez所講要多謝幫手嘅Everyone,除咗工人姐姐之外,原來仲有囡囡Amber喎!

片段中Inez、Amber同埋工人姐姐3個都好忙咁喺度「騰來騰去」,之不過Inez同工人姐姐就好努力咁喺度布置,但Amber就似係搗亂多,攞下呢樣又搞下嗰樣咁,搞到姐姐周不時要捉佢返嚟,認真搞笑。網友大讚Amber可愛之餘亦留言:「Amber真係幫到手喔」、「大人負責裝嵌,小朋友拆卸」、「Sir face 都好忙碌喎」、「姐姐好唔得閒,既要幫mum布置聖誕樹,又要𥄫實洪寶寶有冇幫倒忙!」