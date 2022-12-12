《阿拉丁》30周年紀念　 「菲律賓之光」Lea Salonga甜美歌聲唱出個未來

迪士尼經典動畫《阿拉丁》（Aladdin）今年迎來上映30周年紀念，影片當年大受歡迎成為1992年北美最高票房電影首位。而電影音樂家Alan Menken憑創作的配樂以及主題曲連奪《奧斯卡金像獎》最佳原創配樂及歌曲兩獎。其中菲律賓女歌手Lea Salonga 以及男歌手Brad Kane合唱的主題曲《A Whole New World》唱到街知巷聞，成為迪士尼史上最經典的動畫歌曲！

有「菲律賓之光」的稱號的Lea是美籍菲裔著名歌手兼演員，曾在多部音樂劇中演出，其中憑《西貢小姐》（Miss Saigon）而奪得《東尼獎》劇后，成為史上首位獲得《東尼獎》的亞洲女性。而她亦是百老匯史上首位亞洲人在《孤星淚》（Les Misérables）中飾演「愛波寧（Éponine）」和「芳汀（Fantine）」。此外，她亦先後為兩個著名迪士尼動畫公主-「茱莉公主」以及「花木蘭」幕後獻Sing。Lea除了歌聲「繞樑三日」之外，其美貌亦備受外界讚賞。1991年，她就被《People》雜誌選為50位最美麗人士之一。