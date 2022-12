國際影視界盛事,《第80屆金球獎》將於香港時間今晚公布,而美國3大影評人協會之一的洛杉磯影評人協會(LAFCA)今日就搶閘公布年度電影獎賽果!

結果,姬蒂班查(Cate Blanchett)主演的《Tár》以及楊紫瓊(Michelle)的《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)雙雙獲選為今年最佳電影。不過姬蒂在最佳女主角一項就擊敗Michelle而奪得。至於最佳男主角就由英國男星Bill Nighly憑《Living》奪得。

此外,《Tár》導演Todd Field亦連獲最佳導演及劇本兩獎。至於最佳男女配角就由《奇》的關繼威以及《上流落水狗》(Triangle of Sadness)的Dolly De Leon分別奪得。LAFCA將於下月14日以實體形式舉行。