鏡粉通宵捱凍守候　Anson Lo繞場一周派心回禮

人氣男團MIRROR 3位成員盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）和邱士縉（Stanley）今早現身尖沙咀為時裝品牌拍攝官方照，吸引大批逾500粉絲撐場，場面墟冚，有粉絲更通宵捱凍霸靚位，大會也有架起圍欄以保安全。3子於早上10時半穿上品牌服飾現身，粉絲見狀即尖叫聲不斷，不過3子相當識做，不停向鏡粉揮手打招呼，還大擺甫士兼Chok爆Look，當中Anson Lo更風騷自轉，還與Edan咬耳仔，粉絲見這對CP互動也非常興奮，有粉絲更趁機向偶像送禮物。

及後Anson Lo、Edan及Stanley於大會安排下輪流到溜冰場及纜車擺設拍照，有鏡粉大讚3子靚仔又有型，亦有粉絲搞笑向Stanley說：「我想同你搭纜車呀！」令正在努力擺出Chok樣的他忍不住笑場，並表示：「唔好引我笑好唔好？」之後他亦化身暖男，叫一班粉絲小心身體，不要著涼，Anson Lo則風騷嘟嘴賣萌，繞場一周向粉絲派心心，至於Edan在拍攝官方片段時就發生小意外，一部航拍機不慎撞向纜車擺設「炒機」墮地，不過也無損其靚爆心情，繼續向粉絲揮手。而活動未有安排傳媒訪問環節，加上整個活動不停拍照，拍足45分鐘，不過3子仍非常合作，全部乖乖企定定合照，及後再次繞場一周答謝粉絲才乘保母車離場。