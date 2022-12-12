陳善之將西樂與粵劇糅合　紀念《帝女花》65周年

由香港管弦樂團與桃花源粵劇工作舍合作演出的「落花滿天·管弦光影之旅」今日（12日）舉行記者會，除了總監陳善之、葉家寶及導演吳國亮等到場外，藝人馮寶寶、李治廷、雷頌德及趙增熹特別拍片支持。

陳善之透露為紀念《帝女花》65周年而策劃了一系列藝術演出，今次將西樂及粵劇糅合的構思早於2年前誕生，他說：「喺一次機緣巧合下，我同蘇孝良一齊喺仙姐（白雪仙）屋企一齊食飯，蘇孝良以前係香港管弦樂團，佢提議可以一齊合作。（仙姐有咩睇法？）佢嘅原則係一係唔好做，一做就要做得好，要畀心機去做，佢係好開明嘅人，佢最希望個個人都愛粵劇同尊重粵劇，希望有方法將粵劇傳落去，佢只會叫我哋好好去做，畀心機做，其他事唔會過問。」

他表示除了要將粵曲重新編曲寫成管弦樂作品外，還加入任劍輝與白雪仙演出電影《帝女花》的經典畫面以及唱腔，屬跨媒體及跨世代合作，可謂破天荒之舉，而且難度極高，故他專程請來趙增熹幫手：「因為我哋想加入任白唱腔，做到好似管弦樂幫任白伴奏咁，所以搵趙增熹幫手將原聲帶入面嘅鑼鼓聲抽走。」

至於吳國亮坦言電影畫面仍在剪輯中，但只會播出部分片段，他強調今次並非電影配曲：「呢個係管弦樂演奏，但配合畫面同有粵劇聲音，喺呢個層次上觀眾係未見過，所以係難明啲，我哋係要接受挑戰。《帝女花》本身藝術性極高，所以先有價值去發掘，有咁內涵可以畀我哋去不斷發掘。」