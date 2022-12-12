一文睇晒！日台韓聖誕話題熱點

今年相信不少人都想到外地歡度聖誕，而日台韓三地於12月均有重量級活動登場，其中東京晴空塔城為紀念開業10周年，由即日起至12月25日舉行「TokyoSkytree Town Dream Christmas 2022」活動，因疫情停辦多年的聖誕市集及光雕投影也再次登場！台灣方面，有由串流平台聯手炮製的「新北歡樂耶誕城」，韓國則有規模比往年翻了一倍的「海雲台光慶典」，統統令人感受到普天同慶的節日氣氛！

東京：聖誕市集 重新回歸

東京晴空塔城每逢聖誕都有搞作，適逢10 周年大日子，「Tokyo Skytree Town Dream Christmas 2022」當然分外有睇頭。焦點落在晴空塔城4 樓Sky Arena；因疫情事隔3 年再度回歸的聖誕市集，多間歐式小木屋供應各款聖誕美食及飲品，如德國啤酒、熱紅酒或香腸等，同區更有以金色為主調的燈飾及8 米高白色聖誕樹，滿載聖誕氣氛。12 月16 日至25 日期間Sky Arena 還會推出闊別4 年的光雕投影，由吉祥物Sorakara Chan 飾演的指揮家帶來聖誕樂曲外，晴空塔底部及周邊位置更有跟音樂互動的投影影像。與此同時，於天望回廊和4 樓入口樓層設有聖誕裝飾和打卡位，除可跟晴空塔合照的熱點「Sorami 坂」，亦設有飾以漂亮燈飾的藝術牆。活動期間晴空塔的塔身更會亮起象徵蠟燭的紅色及象徵聖誕樹的綠色燈光效果，內內外外都洋溢着節日氣氛。

台北：人氣角色現身 北極光投影騷

台灣最具代表性的聖誕活動非連續舉辦了12 年的「新北歡樂耶誕城」莫屬，即日起至2023 年1 月2 日在新北市市民廣場、萬坪公園、站前廣場及府中商圈一帶舉行，包含燈區裝置、遊樂設施及光雕投影騷等多種元素於一身。今年的亮點是無論布置或投影騷都可看到串流平台旗下人氣角色的蹤影！例如市民廣場豎立的巨型聖誕樹便融合了《魔雪奇緣》的雪寶。與此同時，市民廣場及新北市政府1 樓大廳亦分別有迪士尼冰派對及米奇雪白森林等展區，可發現米奇及米妮等角色的身影。

其他亮點還有萬坪公園的「皮克斯經典重現」，推出《反斗奇兵》及《怪獸公司》等期間限定的Pixar 經典場景及角色裝置。不得不提的還有投射於市府大樓北面牆身的光雕投影秀「Imaginary 無限篇」，除了出現迪士尼的角色投影外，更首次加入「北極光」元素，每場播映後更有雪花紛飛，十分夢幻。

釜山：400米LED燈海 延綿沙灘

韓國釜山海雲台區即日起至2023年1月24日正舉行的「海雲台光慶典」，同樣令人感受到濃厚節日氣氛。慶典今年已來到第9屆，是當地甚具代表性的冬日活動，今年以「Again，海雲台光之海」為主題，活動區比往年擴大了兩倍，於海雲台海水浴場、龜南路海雲台廣場、海雲台市場及溫泉路一帶設置了燦爛奪目的燈飾和光影裝置，各區更分別以「天地閃耀」、「聚光」、「閃亮天空」及「金光閃閃」作主題，帶來多款耀眼的布置，當中於海雲台海水浴場的「光浪」區，長度更由上年的200米擴大至400米，使用大量藍色LED燈鋪滿整個海灘，打造成延綿的「銀河海」，並有7位媒體藝術家以沙灘作背景展示豐富視頻。而12月25日聖誕節當日下午，海雲台海水浴場活動廣場還會舉行頌歌比賽、200名聖誕老人的出征儀式等項目，將氣氛推上高峰！