陳奕迅即場幫歌迷改名　睇到「肥陳」燈牌嗌掃興！

天王陳奕迅（Eason）第三場「Fear and Dreams 演唱會」，由第二晚開始，歌迷已知個唱有主題，會一口氣連唱29首歌再傾偈，所以昨日（11日）晚的歌迷，個個都屏息靜聽歌，期間只是不停以拍掌歡呼、揼地支持，以手勢跟Eason打招呼表示興奮。

當唱到《幸福摩天輪》時，有坐近舞台邊的歌迷博一博，拿出CD求簽名，豈料Eason竟然答應，接過CD後說：「我好似未試過做做吓演唱會簽CD，哈哈！」還細心問哪位「紅館最幸福」的觀眾：「你叫咩名？」歌迷報上名來，他再問：「睿智，係咪智慧個智？」他回答說： 「士心『志』呀！」Eason笑言：「咁你今晚改名啦你！」再將簽名CD送回歌迷，並且伸手跟他互擊拳頭。演唱會後，Eason表示：「我最後係簽咗睿智（志）。因為我已經寫咗啦，冇計啦…哈哈。」

Eason唱畢完整四部分的《我們萬歲》後 ，行到樂手位置，先是拿消毒藥水噴手，然後作勢問拿了CD的歌迷：「75%酒精，你要唔要都噴吓？哈哈。下次我應該袋定支嘢先，係咁㗎啦依家，冇辦法啦。」然後他除耳機，享受觀眾呼歡及叫聲：「邊個發明咗耳機？係有啲掃興㗎。80年代喺紅館睇騷，雖然冇耳機，但即時反應係好正。今晚你哋都好正，冇理由我唱緊歌，你哋仲狂叫啦，但係我雖然聽唔到你哋啲聲，都見到大家眼神，仲有個啲燈牌，你睇…成晚睇住『肥陳』兩個字，其實好掃興。」歌迷即換上『歌聖』燈牌，Eason笑言：「歌聖？歌手算啦，佢哋好特別，成日整燈牌都好特別，幾十歲人仲有咁興致，我都就嚟50（歲）啦，仲有燈牌，I’m Still Hot！woo。」歌迷即報以熱烈掌聲及歡呼。

Eason繼續搞笑：「我不嬲都唔係走偶像啦，竟然仲有呢啲，唔係我畀佢哋自己畀錢整㗎，我唔會畀呢啲錢啦，留番嚟做好唱片好過，依家做CD係做紀念品咁做，仲有邊個屋企重有CD機？其實唔多。依家係電話世界嘛，我已接受咗喇，你影我啦，你唔影我，我覺得自己冇存在價值，哈哈，你影我。」他又反問觀眾：「你哋係咪從來未試過係紅館睇一個演唱會，有歌手，由頭到尾冇斷過咁唱歌？冇乜講嘢？ 我成功咗喇！其實真係好正，係咪覺得聽得『入』好多？音響又好好？」歌迷回應：「超正呀！正到癲！正到黐線！」Eason此刻一度感動得想咽哽，不停回贈掌聲給觀眾，見他咬唇死忍眼淚：「我都講唔到我準備要講嘅嘢㗎喇，最想講係多謝你哋等咗咁耐，都等！好開心呢件事實現咗！完成咗3場！」繼而見他低頭用手做了一個抹一抹臉手勢，收回喊的情緒，再說：「我唔會去個度㗎！（唔會喊）冇你哋係做唔成，好簡單！不如我哋郁吓啦！準備好未？我希望大家跳到甩骹，跳到斷氣為止，Let’s郁！」「安歌」時，Eason選唱《黃金時代》，一開聲已經震裂紅館，歌迷之後瘋狂在Eason的頻道洗版式留言，形容他是阿根廷足球代表隊隊長美斯。

是晚台下捧場的圈中人有彭于晏，C AllStar，太太徐濠縈及女兒陳康堤、趙學宜、蔡思韵，彭于晏更不時起身跳舞跳到手舞足蹈。而林家棟就因之前拍戲傷勢未復原，所以不敢站立大動作，只得坐於位上拍手支持。