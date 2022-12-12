Range Rover P530旗艦7座SUV　精進新境界

引領車壇逾半個世紀的Land Rover豪華旗艦車型Range Rover，來到全新第5代，無論是美學設計、造車工藝、動力性能、駕乘舒適性都更上一層樓，可說是精益求精。

為提供更多不同車型選擇，今代Range換上可滿足包括混能及純電在內多種動力系統的全新MLA-Flex底盤平台架構，車身體積及軸距亦因而有所提升，尤其是軸距，無論是標準軸距版（SWB）和長軸距版（LWB）均較上代增加了75mm。亦因此，廠方首度為LWB版提供7座位選擇。提供試駕的既是全新旗艦車型P530，而且更是配備7座位的LWB Autobiography版，搭載4.4L V8 雙渦輪增壓引擎配48V輕混能，擁有530PS最大馬力，達750Nm峰值扭力更可於低至1,800rpm全數釋出，並一直維持至4,600rpm。較上一代Range Rover V8的效率提高了17%。 起步加速畀大腳啲油全車乘員都可感受到從後而來的推背感。

駕駛車長近5.3米、闊逾2米的LWB版新Range Rover，游走蜿蜒多彎的新娘潭路，車體雖然有點巨型，不過操控起來非常靈活穩紮，帶來滿滿駕駛自信。這多得車載集iAWD智能四輪驅動、第2代全地形反應系統（Terrain Response 2）、全輪轉向、獨立氣壓懸掛、主動式後差速鎖及全新Dynamic Response Pro等於一身的全新整合式底盤控制系統，面對不同地形的操控表現靈活敏捷又穩定。當中全輪轉向系統能於慢速行駛時透過電子控制後軸，作出達7度的轉向角，形成與前輪相反的轉向，成就品牌有史以來最短（僅5.5米）的迴旋半徑，有利在山路或城市中轉彎抹角。

此外，行車時車廂內的寧靜度亦相當高。這不僅歸功於車架整體剛性較上代提升50%，連帶傳進車廂的噪音也減少24%。還受惠於車載第3代主動降噪系統，透過監測車輪震動、胎噪及傳入車廂的引擎噪音，並對系統內35個喇叭(當中4個藏在4主要頭枕內) 發出降噪指示，營造極致寧靜舒適的車廂空間。

規格表

車型：5門7座位SUV

引擎：V8 雙渦輪增壓引擎配48V輕混能

容積：4,395c.c.

最大馬力：530ps/5,500~6,000rpm

最大扭力：750Nm/1,800~4,600rpm

傳動：八前速自動波

驅動：前置引擎、四輪驅動

0~100km/h：4.8秒

綜合油耗：11.6-12.0L/100km(WLTP)

車身體積：5,252×2,047×1,870mm（長×闊×高）