蔣怡拋巨鑊炒飯攰到「斷手」：想掂個爐好耐！

由黎諾懿主持的飲食節目《大牌筵席》於明晚（13日）及後晚（14日）晚，分別請來嘉賓主持蔣怡、鄭世豪、林凱恩及譚玉瑛，圍繞主題「傳承與創新」及「飯堂」，走訪多間大排檔。蔣怡介紹的是2017年起獲米芝蓮必比登推介的小菜大排檔，老闆阿康自1999年因外母退休而接手，分享從新手邊學邊做的故事，還公開製作暢銷10年的招牌富貴菜「鮑魚海參雞」。

曾修讀法國藍帶廚藝學院及中華廚藝學院的蔣怡，看到大廚於街頭廚房炒麵，即時技癢落手炮製楊州炒飯，她笑說：「我想掂呢個爐好耐架喇，好似小朋友去主題公園咁，今次滿足咗我一個願望，好開心。」不停拋巨鑊的她，笑言攰到幾乎「斷手」：「碟炒飯好粒粒分明，炒到我二頭肌都就嚟粒粒分明。」

另外，鄭世豪和林凱恩就品嘗深水埗人氣麵檔的秘製豬膶麵、法蘭西多士及南乳豬手撈麵，堪稱「紅星熱捧」的圓形法蘭西多士令鄭世豪讚不絕口：「你喺出面未食過呢種做法同味道。」林凱恩以「新曲加精選」形容該店：「佢由大排檔嗰種兒時回憶，演變成屬於佢自己嘅一個新版本，嗰種堅持同與時並進係我最欣賞嘅地方。」而麵檔的第二代傳人唐哥就分享由鐵皮茶檔轉型入舖的心路歷程。