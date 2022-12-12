中年好聲音︱「過氣」及「現任」夫妻同場　呂卓欣邊聽邊哭

無綫歌唱真人騷《中年好聲音》昨晚（11日）播出的一集，最大睇頭是分別有「過氣」及「現任」夫妻同場，呂卓欣與許兆銘因音樂走在一起，閃婚並生了一對小朋友，惟因性格不合分開，自此沒有聯絡，怎料在舞台再次相遇，雙方事前也不知道對方會參賽。40歲的許卓欣憑獻唱《傾城》奪得3盞燈，需進入等候區，她更分享離婚後獨力湊大女兒的壓力：「疫情期間，大家都好辛苦，差啲有抑鬱症，之後做咗直播主，用音樂治療自己。」前夫許兆銘獻唱《K歌之王》時，呂卓欣邊聽邊哭，最後許兆銘無緣晉級。

至於鄺凱剛與陳嘉璐這對夫妻表現恩愛，20年前因參加比賽相識，現在攜手參加《中》，可惜兩人不能一同晉級50強。另外，自稱是跳唱歌手的詹偉業，跳唱郭富城的《狂野之城》，最終獲得4盞燈，48歲的他選擇跳唱《狂》，是想獻給因紅斑狼瘡症而病逝的太太：「太太廿幾歲就走咗，佢遺留落嚟嘅錄音帶裏面有郭富城嘅歌，第一首就係《狂野之城》，之後我就開始聽城城嘅歌。我仲好掛住太太。覺得好對佢唔住，年輕時對佢唔係咁好，當我想返轉頭嗰時，佢已經有咗呢個病。」

昨晚是第一部曲《勇氣！踏上夢想舞台》的最後回合，總結三集賽果，奪得5盞燈的參賽者共有8位，4盞燈則有24位，50強剩餘的18個名額，則由評審從獲得3盞燈的參賽者中選出，下集開始將進行第二部曲《挑戰！兩個只能活一個》！