陳展鵬孖單文柔夫妻檔放閃　全因女兒改變人生觀！

藝人陳展鵬首次擔任醫學美容中心代言人，日前太太單文柔更和他一起拍攝宣傳片，由曾經和梁朝偉、舒淇及畢彼特等巨星合作的著名攝影師Timon Wehrli操刀。導演更安排了一位小女孩和他們做對手戲，問到陳展鵬和小女孩合作時有否想起女兒小豬比，他即甜笑着說：「當然有想起小豬比，這位小女孩好靚女又得意，我和太太都說，要跟女兒拍多些片段，再長大了就不讓我們指揮了。」他說當爸爸後不單要負起家庭責任，還要找話題與女兒溝通，今次代言可以學多點美容扮靚知識，將來可以拉近和女兒的距離，更最希望女兒如太太般美麗。

今次夫妻檔合作，陳展鵬說很有新鮮感：「雖然兩夫妻平日已常有談不完話題，但再次正式一起拍攝感覺很新鮮，亦很自然，因為每一個眼神、動作都有默契。」對今世情人單文柔寵愛，前世情人小豬比一樣重要，陳展鵬說女兒改變他的人生觀：「好多事情之前以為無法改變，原來其實可以，很喜歡Light Up True Change這句話，充滿正能量。今次做代言改變我對『美』的理解，因為做藝人必須要注重外表，所以要時刻保持最佳狀態，無論心境、皮膚、精神等等。」

要忙着照顧女兒的單文柔，說百忙中都要有Me Time，尤其是做保養療程：「無論工作如何忙碌，作為媽媽要照顧個女也好，我都會每個月留幾個鐘時間給自己去扮靚，可以令到自己工作有多點自信心之餘，家庭都會幸福一點，又可以做一個好榜樣給女兒，把我的美麗習慣傳承給她。」