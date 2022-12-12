金球獎︱楊紫瓊一擊即中大熱爭影后

國際影視界盛事，《第80屆金球獎》將於香港時間今晚（12日）公布，結果華人女星楊紫瓊（Michelle）憑賣座片《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once）以大熱姿態獲歌舞／喜劇組最佳女主角提名，再度為華人爭光！

今次是Michelle入行以來首次獲《金球獎》提名，查實過往亦有多位華人女星在《金球獎》獲影后提名，其中包括章子怡、周洪、吳恬敏以及中韓混血兒女星Awkwafina（林家珍）。 而Awkwafina於2020年就憑《別告訴她》（Farewell）而一擊即中，捧走歌舞／喜劇組最佳女主角。成為《金球獎》史上首位亞裔影后！

與Michelle爭奪影后還有《五腥級盛宴》（Menu）的Anya Taylor-Joy、《巴比倫：星聲追夢荷里活》（Babylon）的瑪歌羅比（Margot Robbie）等。絕對是勢均力敵！而《奇》共獲6項提名，包括歌舞／喜劇組與導演，其中越南華裔男星關繼威亦不負眾望獲最佳男配角提名。

而劇情組最佳女主角提名方面亦競爭激烈，澳洲影后姬蒂班查（Cate Blanchett）憑新片《Tár》獲提名劇情組最佳女主角，與多位實力派女星包括《金髮夢露》（Blonde）Ana de Armas、《法貝曼：造夢大師》（The Fabelmans）米雪威廉絲（Michelle Williams）等爭獎。此外，《Tár》亦獲劇情組最佳電影、以及最佳劇本提名。

至於影帝方面，美國男星Austin Butler憑《貓王》（Elvis）以大熱姿態獲劇情組影帝提名，此外，同組還有《兒子可否不要走》（The Son）男星曉積文（Hugh Jackman）和另一大熱美國男星班頓費沙（Brendan Fraser），他憑電影《鯨》（THE WHALE）角逐同組最佳男主角。不過他曾於2018年受訪自爆03年出席《金球獎》提名人士午宴時被《金球獎》主辦單位荷里活外國記者協會（HFPA）的主席Philip Berk性侵，因此早前他已表明不會出席今屆《金球獎》。

歌舞／喜劇組影帝提名亦同樣競爭激烈，丹尼爾格力（Daniel Craig）憑《神探白朗：抽絲剝繭》（Glass Onion: A Knives Out Mystery）與《The Banshees of Inisherin》的哥連法奴（Colin Farrell）爭影帝。

【《第80屆金球獎》部分提名名單】

劇情組最佳電影

《法貝曼：造夢大師》（The Fabelmans）

《鯨》（THE WHALE）

《Tár》

《貓王》（Elvis）

《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun: Maverick）

歌舞／喜劇組最佳電影

《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once）

《The Banshees of Inisherin》

《神探白朗：抽絲剝繭》（Glass Onion: A Knives Out Mystery）

《上流落水狗》（Triangle of Sadness）

《巴比倫：星聲追夢荷里活》（Babylon）

劇情組最佳男主角

班頓費沙（《鯨》）

Austin Butler（《貓王》）

Bill Nighy（《Living》)

曉積文（《兒子可否不要走》）

Jeremy Pope（《The Inspection》）

劇情組最佳女主角

米雪威廉絲（《法貝曼：造夢大師》）

姬蒂班查（《Tár》）

維奧娜戴維絲（《女戰不敗》）

Ana de Armas （《金髮夢露》）

Olivia Colman（《Empire of Light》）

歌舞／喜劇組最佳男主角

哥連法奴（《The Banshees of Inisherin》）

丹尼爾格力（《神探白朗：抽絲剝繭》）

Diego Calva (《巴比倫：星聲追夢荷里活》）

阿當哉華（《White Noise》）

賴夫費恩斯（《五腥級盛宴》）

歌舞／喜劇組最佳女主角

楊紫瓊（《奇異女俠玩救宇宙》）

Anya Taylor-Joy（《五腥級盛宴》）

瑪歌羅比（《巴比倫：星聲追夢荷里活》）

愛瑪湯遜（《Good Luck to You, Leo Grande》）

Lesley Manville（《Mrs. Harris Goes to Paris》）

最佳男配角

關繼威（《奇異女俠玩救宇宙》）

Brendan Gleeson （《The Banshees of Inisherin》）

畢彼特（《巴比倫：星聲追夢荷里活》）

愛迪雷美（《死亡天使》）

Barry Keoghan（《The Banshees of Inisherin》）

最佳女配角

珍美李寇蒂絲（《奇異女俠玩救宇宙》）

Angela Bassett（《黑豹2：瓦干達萬歲》）

嘉莉慕萊根（《她說》）

Kerry Condon（《The Banshees of Inisherin》）

Dolly De Leon（《上流落水狗》）

最佳導演

占士金馬倫（《阿凡達：水之道》）

史提芬史匹堡（《法貝曼：造夢大師》）

Daniel Kwan, Daniel Scheinert （《奇異女俠玩救宇宙》）

Martin McDonagh（《The Banshees of Inisherin》）

巴茲雷曼（《貓王》）

最佳外語片

《分手的決心》（韓國）

《Argentina, 1985 》（阿根庭）

《Close》（比利時）

《西線無戰事》（All Quiet on the Western Front）（德國）

《革命雙雄》（RRR）（印度）

最佳動畫

《吉拿域戴拖路之皮諾丘》（Pinocchio）

《熊抱青春記》（Turning Red）

《犬王》（Inu-Oh）

《Marcell the Shell with Shoes On》

《無敵貓劍俠：8+1條命》（Puss in Boots: The Last Wish）