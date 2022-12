金球獎︱楊紫瓊一擊即中大熱爭影后

國際影視界盛事,《第80屆金球獎》將於香港時間今晚(12日)公布,結果華人女星楊紫瓊(Michelle)憑賣座片《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)以大熱姿態獲歌舞/喜劇組最佳女主角提名,再度為華人爭光!

今次是Michelle入行以來首次獲《金球獎》提名,查實過往亦有多位華人女星在《金球獎》獲影后提名,其中包括章子怡、周洪、吳恬敏以及中韓混血兒女星Awkwafina(林家珍)。 而Awkwafina於2020年就憑《別告訴她》(Farewell)而一擊即中,捧走歌舞/喜劇組最佳女主角。成為《金球獎》史上首位亞裔影后!

與Michelle爭奪影后還有《五腥級盛宴》(Menu)的Anya Taylor-Joy、《巴比倫:星聲追夢荷里活》(Babylon)的瑪歌羅比(Margot Robbie)等。絕對是勢均力敵!而《奇》共獲6項提名,包括歌舞/喜劇組與導演,其中越南華裔男星關繼威亦不負眾望獲最佳男配角提名。

而劇情組最佳女主角提名方面亦競爭激烈,澳洲影后姬蒂班查(Cate Blanchett)憑新片《Tár》獲提名劇情組最佳女主角,與多位實力派女星包括《金髮夢露》(Blonde)Ana de Armas、《法貝曼:造夢大師》(The Fabelmans)米雪威廉絲(Michelle Williams)等爭獎。此外,《Tár》亦獲劇情組最佳電影、以及最佳劇本提名。

至於影帝方面,美國男星Austin Butler憑《貓王》(Elvis)以大熱姿態獲劇情組影帝提名,此外,同組還有《兒子可否不要走》(The Son)男星曉積文(Hugh Jackman)和另一大熱美國男星班頓費沙(Brendan Fraser),他憑電影《鯨》(THE WHALE)角逐同組最佳男主角。不過他曾於2018年受訪自爆03年出席《金球獎》提名人士午宴時被《金球獎》主辦單位荷里活外國記者協會(HFPA)的主席Philip Berk性侵,因此早前他已表明不會出席今屆《金球獎》。

歌舞/喜劇組影帝提名亦同樣競爭激烈,丹尼爾格力(Daniel Craig)憑《神探白朗:抽絲剝繭》(Glass Onion: A Knives Out Mystery)與《The Banshees of Inisherin》的哥連法奴(Colin Farrell)爭影帝。

【《第80屆金球獎》部分提名名單】

劇情組最佳電影

《法貝曼:造夢大師》(The Fabelmans)

《鯨》(THE WHALE)

《Tár》

《貓王》(Elvis)

《壯志凌雲:獨行俠》(Top Gun: Maverick)

歌舞/喜劇組最佳電影

《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)

《The Banshees of Inisherin》

《神探白朗:抽絲剝繭》(Glass Onion: A Knives Out Mystery)

《上流落水狗》(Triangle of Sadness)

《巴比倫:星聲追夢荷里活》(Babylon)

劇情組最佳男主角

班頓費沙(《鯨》)

Austin Butler(《貓王》)

Bill Nighy(《Living》)

曉積文(《兒子可否不要走》)

Jeremy Pope(《The Inspection》)

劇情組最佳女主角

米雪威廉絲(《法貝曼:造夢大師》)

姬蒂班查(《Tár》)

維奧娜戴維絲(《女戰不敗》)

Ana de Armas (《金髮夢露》)

Olivia Colman(《Empire of Light》)

歌舞/喜劇組最佳男主角

哥連法奴(《The Banshees of Inisherin》)

丹尼爾格力(《神探白朗:抽絲剝繭》)

Diego Calva (《巴比倫:星聲追夢荷里活》)

阿當哉華(《White Noise》)

賴夫費恩斯(《五腥級盛宴》)

歌舞/喜劇組最佳女主角

楊紫瓊(《奇異女俠玩救宇宙》)

Anya Taylor-Joy(《五腥級盛宴》)

瑪歌羅比(《巴比倫:星聲追夢荷里活》)

愛瑪湯遜(《Good Luck to You, Leo Grande》)

Lesley Manville(《Mrs. Harris Goes to Paris》)

最佳男配角

關繼威(《奇異女俠玩救宇宙》)

Brendan Gleeson (《The Banshees of Inisherin》)

畢彼特(《巴比倫:星聲追夢荷里活》)

愛迪雷美(《死亡天使》)

Barry Keoghan(《The Banshees of Inisherin》)

最佳女配角

珍美李寇蒂絲(《奇異女俠玩救宇宙》)

Angela Bassett(《黑豹2:瓦干達萬歲》)

嘉莉慕萊根(《她說》)

Kerry Condon(《The Banshees of Inisherin》)

Dolly De Leon(《上流落水狗》)

最佳導演

占士金馬倫(《阿凡達:水之道》)

史提芬史匹堡(《法貝曼:造夢大師》)

Daniel Kwan, Daniel Scheinert (《奇異女俠玩救宇宙》)

Martin McDonagh(《The Banshees of Inisherin》)

巴茲雷曼(《貓王》)

最佳外語片

《分手的決心》(韓國)

《Argentina, 1985 》(阿根庭)

《Close》(比利時)

《西線無戰事》(All Quiet on the Western Front)(德國)

《革命雙雄》(RRR)(印度)

最佳動畫

《吉拿域戴拖路之皮諾丘》(Pinocchio)

《熊抱青春記》(Turning Red)

《犬王》(Inu-Oh)

《Marcell the Shell with Shoes On》

《無敵貓劍俠:8+1條命》(Puss in Boots: The Last Wish)