野外夠空曠　激戰更奔放

好多日本AV廠都唔鍾意將拍攝場地局限於室內，所以久不久都會拉隊去拍外景，男女優去到空曠且環境開放嘅「性地」展開連場激戰，令畫面更加怡人之外，亦為作品增加更強烈嘅官能刺激。

癡女出擊

喺片廠山與空出品嘅《歡迎來到癡女子會》中，寺田心乃、深月芽衣呢兩位放蕩癡女今次聯手出擊，去到旅遊區之後就開始瘋狂勾引男人。首先佢哋去到一個大型公園，見到目標出現後，就主動撩對方一齊扒艇仔，見四野無人時，兩女就露出狼相嚟個艇仔3P！之後，心乃同芽衣走上觀光船獵男，又畀佢哋勾引到個後生仔，三人喺甲板之上、星空之下盡情享受交歡之樂，場面浪漫得嚟又夠晒荒唐。

倉庫戰場

GENEKI推出嘅《野外倉庫終極美少女誘惑2》，講述深田詠美係一個野外倉庫嘅管理人，外表斯文，但係內裏卻姣到出汁，經常向男人拋眉弄眼，而班男人見到咁索嘅詠美，梗係唔會抗拒啦，於是跟住詠美走入倉庫進行激戰！而倉庫成為詠美嘅色慾戰場設備都幾齊備，有晒唔同制服，仲有埋大床，等佢可以喺半露天嘅情況下同班男人瘋狂享受快感。

激情之旅

火辣美人愛咲綺羅話以後都唔會再拍野外露出系列，所以呢部由SOD推出嘅《最後之青空下SEX 3本番》就係佢最後一次，而廠方亦悉心安排男優接載綺羅，去到風景優美嘅溫泉區嚟個兩日一夜之旅。一上到車，綺羅就即刻剝光豬先嚟一場車震，再叫男優車佢去附近嘅溫泉浸一浸，然後嚟個水中激戰！跟住去到溫泉旅館就係重頭戲，有4個男優等住綺羅大玩5P混戰，呢次旅程真係飽晒！

簡評

本仙一向都好鍾意郊遊，呼吸一下新鮮空氣，更好想嘗試一下打野戰，不過呢啲都係交畀日本AV界幫我完成啦，就好似今日為大家介紹嘅野外露出系列咁。當中本仙最鍾意寺田心乃、深月芽衣主演嘅《歡迎來到癡女子會》，因為作品夠晒癲，安排兩位女優去到好多野外空曠嘅地方激戰，兩女表現為放蕩，將男人當成玩物之餘，仲潮吹亂噴，搞到四圍都濕晒，認真夠晒癲喪！