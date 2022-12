金球獎︱《奇異女俠玩救宇宙》關繼威提名男配角

《魔域奇兵》(Indiana Jones and the Temple of Doom)童星出道的美國華裔男星關繼威,憑《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)入圍《金球獎》最佳男配角,與《巴比倫:星聲追夢荷里活》(Babylon)的畢彼特(Brad Pitt)、《死亡天使》(The Good Nurse)的愛迪雷美(Eddie Redmayne)、同樣憑《The Banshees of Inisherin》獲提名的Brendan Gleeson與Barry Keoghan爭獎。

關繼威之前已憑《奇》掃走不少獎項,包括《洛杉磯影評人協會》、《紐約影評人協會》、《土星頒獎禮》與《葛咸電影頒獎禮》等8個頒獎禮的最佳男配角,以及《聖巴巴拉國際電影節》的藝術大師獎。

而珍美李寇蒂絲(Jamie Lee Curtis)亦憑《奇》獲最佳女配角提名,與《黑豹2:瓦干達萬歲》(Black Panther: Wakanda Forever)的安琪拉貝茜(Angela Bassett)、《她說》(She Said)的嘉莉慕萊根(Carey Mulligan)、《The Banshees of Inisherin》的Kerry Condon、《上流落水狗》(Triangle of Sadness)的Dolly De Leon爭獎。