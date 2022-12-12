金球獎︱《奇異女俠玩救宇宙》關繼威提名男配角

《魔域奇兵》（Indiana Jones and the Temple of Doom）童星出道的美國華裔男星關繼威，憑《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once）入圍《金球獎》最佳男配角，與《巴比倫：星聲追夢荷里活》（Babylon）的畢彼特（Brad Pitt）、《死亡天使》（The Good Nurse）的愛迪雷美（Eddie Redmayne）、同樣憑《The Banshees of Inisherin》獲提名的Brendan Gleeson與Barry Keoghan爭獎。

關繼威之前已憑《奇》掃走不少獎項，包括《洛杉磯影評人協會》、《紐約影評人協會》、《土星頒獎禮》與《葛咸電影頒獎禮》等8個頒獎禮的最佳男配角，以及《聖巴巴拉國際電影節》的藝術大師獎。

而珍美李寇蒂絲（Jamie Lee Curtis）亦憑《奇》獲最佳女配角提名，與《黑豹2：瓦干達萬歲》（Black Panther: Wakanda Forever）的安琪拉貝茜（Angela Bassett）、《她說》（She Said）的嘉莉慕萊根（Carey Mulligan）、《The Banshees of Inisherin》的Kerry Condon、《上流落水狗》（Triangle of Sadness）的Dolly De Leon爭獎。