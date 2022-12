「女神」吳家忻(Kayan9896)參與「流行定流行物」展覽,分享的「流行之紙」,她透露這是她在寫人生第一首歌《Be Around》時所保留的手稿:「我咁大個人都冇諗過自己會寫歌,所以對我嚟講都幾有意義!」 DJ阿強問她認為這張紙會如何流行下去?她說:「希望能夠透過寄語,令我嘅作品可以永遠流行。」

她亦大方分享指原本《Be Around》的歌詞包含「Get down on the floor」一句,但後來認為這句歌詞所表達的意思似乎過於暴露,所以便把該句刪去,她續指:「但係我好鍾意呢句,因為同我嘅私生活有關!」最後,對於這張珍貴的「流行之紙」,分別以「原汁原味、真實、毫無保留」來形容。