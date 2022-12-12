Natalie Lee大食俄妹　操出靚偈

大食妹身材一定會走樣？咁又未必！好似呢位嚟自俄羅斯嘅網紅Natalie Lee咁，憑住六舊腹肌加巨乳嘅靚偈，成為唔少男士嘅女神，只係點估得到佢竟然係大食妹一名呢？

完美胴體

早前有網民推介一位嚟自俄羅斯嘅性感網紅，佢嘅身材真係冇得彈，集巨乳、腰纖、美股同長腿於一身，呢副胴體簡直就係完美，着比堅尼示人認真夠晒吸睛，加埋五官標致嘅絕色美貌，難怪成為唔少男士嘅女神。仲有佢擁有結實嘅腹肌，一睇就知佢平日勤做健身運動，嗰種陽光活力就算隔住個芒，都能清晰感受得到呀！

可能有人話，所謂巨乳豐臀長腿只係P圖嚟啫，如果咁諗就大錯特錯喇！事實上，佢三圍數字係36E-24-36，身高170cm，名副其實係魔鬼級身材，問你仲有乜嘢好挑剔？而佢除咗係擁有逾7百萬粉絲嘅超級網紅外，亦係一位健美模特兒，難怪佢做健身時有板有眼，身材Fit到漏啦！

日操夜操

不過，有網民猜測佢之所以咁努力Keep Fit係另有原因，皆因Natalie Lee其實係大食妹，由於鍾意食嘢又要保持身形，所以先至日操夜操喎。呢個推論又好似係有根有據，事關睇佢喺社交平台上分享嘅福利相，好多都同飲食有關，食薄餅、漢堡飽，到親自焗蛋糕同曲奇，食親嘅唔係高熱量就係高膽固醇，真係唔操多幾次都唔掂呀！

而Natalie Lee亦坦言，細個時比較肥胖，為咗減肥便勤力做運動，後來更迷上健身，只係佢卻估唔到，身材變Fit咗後，竟然成為模特兒，更喺網上爆紅囉！

Profile

出生地：俄羅斯

身高：170cm

三圍：36E-24-36

今年23歲嘅Natalie Lee絕對係大有「錢」途，除咗佢嘅寫真相當受歡迎外，社交平台更係粉絲眾多，加上佢近年開設埋OnlyFans嘅會員帳號，吸金力真係超勁呀！