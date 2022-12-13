【是日通勝】

農曆十一月二十

壬寅年 壬子月 庚子日

吉時：凌晨1時至3時、下午1時至3時、下午5時至7時

凶時：中午11時至1時、下午3時至5時、晚上7時至9時

宜：飾垣、大事勿用

忌：動土、結網、動土

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：14、22、23、45

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座：獲幸運之神眷顧，財運特別強，生活無憂。

金牛座：謀事要識分輕重，因公忘私易變眾矢之的。

雙子座：樂於助人可獲好人緣，斤斤計較易犯眾憎。

巨蟹座：正面回應另一半需要，避免矛盾愈演愈烈。

獅子座：理財投資嘗到甜頭，毋須為物質生活操心。

處女座：運勢不過不失，保持一顆善心可帶來好運。

天秤座：投資宜採取保守策略，勿沾手高風險項目。

天蠍座：運勢比上不足比下有餘，不執着會開心一點。

人馬座：應變力超強，今天沒有甚麼問題可難倒你。

山羊座：久坐無益，抽時間做些運動，有利身心健康。

水瓶座：飲食要節制，不宜大魚大肉，提防病從口入。

雙魚座：財運欠佳，平常心看得失，煩惱會少好多！

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）龍 偏財旺

（跌）馬 脾氣差

鼠：有機會一展所長，不管做甚麼都易成功。

牛：正財運佳，宜努力工作，可望多勞多得。

虎：心態正面，毋懼競爭，謀事備受好評。

兔：有伴侶者易起衝突，包容與忍讓可化解。

龍：偏財旺，投資可小試牛刀，有意外收穫。

蛇：講多錯多！宜少說多做，以免自討苦吃。

馬：是日沖煞，脾氣比較差，容易遭人排擠。

羊：不要有僥倖之心，以免誤墮騙財陷阱。

猴：人緣極好，從事銷售生意者容易開單。

雞：運勢下滑，生活多變數，讓你疲於奔命。

狗：財運上升，切記機會不等人，好好把握。

豬：與同事合作愉快，事業可更上一層樓。

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

日食並不罕有

古代人因為知識有限，對未知的事物會產生不明的恐懼，尤其對天地和大自然，所以對太陽和月亮都有敬畏的心態。

其次，農業社會的生計主要受天氣影響，所以農民對日食和月食都會過分地驚恐，認為太陽和月亮被吞食會為大地帶來災厄，或者是天神對人類的忿怒。

更有人迷信，如果日食發生時，孕婦用刀切割東西，腹中骨肉就會帶有可怕的胎記，但醫學昌明的今天，我們已經可以知道這是完全不合邏輯，小兒的成長是受DNA影響。

又有兩種說法：一是日食月食發生期間不可外出，否則會引發個人的衰運來臨；另一種說法是相反，要乘着這個時機，吸收日月精華，漢地密教經書《蘇悉地經》亦云：「於月食時，成就最上之物。」究竟是可以還是不可以外出被光照到呢？

時至今日，仍有很多人迷信日食月食會帶來負面的心理影響，但其實兩者是自然的天文現象，千字文亦有記載：「日月盈昃，辰宿列張，寒来暑往，秋收冬藏。」

根據香港太空館資料，日食本身並不罕有，一年中有兩次或以上的日食都試過，例如單是2011年便有四次日食發生，所以不用被自然天文現象所嚇到。