娛圈單打︱小妹妹被誤大牌　人紅自然是非多

17歲的Gigi炎明熹出道短短一年多，人氣十級跳，日前傳出其廣告代言價高達120萬元，名利雙收。王祖藍形容她是TVB之光，曾志偉力讚她似梅艷芳，說是萬千寵愛在一身也不為過。

人紅了，是非也隨之而來。向來親民的Gigi早前穿上高踭鞋出席活動，助手怕她絆倒，主動搬開面前的「櫈陣」為她開路。詎料窩心一幕看在網民眼裏卻變成Gigi耍大牌，都可謂冤哉枉也。

倒是Gigi看得開，表示「把口喺人哋度」，無法控制，自認「只係升斗市民，係微塵」，不會耍大牌，輕輕將網民對她的誤會化解。其實，有看過《聲夢傳奇》和《聲生不息》的觀眾，肯定不可能認為Gigi是囂張大牌的人，反而覺得她傻更更，說話語氣似足《難兄難弟》的陳寶珠，十分可愛。

毫無疑問，Gigi是TVB近年最耀眼的新星，唱得睇得，青春無敵，公司錫到佢燶自不待言。Gigi也沒有因此變得飄飄然，仍如常返學放學，日前更被網民在港鐵車廂野生捕獲，可見人紅了，生活依然貼地。如此可愛又有潛質的小女孩，誰會忍心用流言蜚語毀了她？只能說句人紅是非多，避也避不過。

當然，以同齡人來說，Gigi唱功頗為標青，只是說她似梅艷芳則未免過譽，梅姐參加新秀時的唱功和壓台感都是超班，Gigi還有漫漫長路學習。但寧欺白鬚公，莫欺少年窮。Gigi勝在年輕，未來有無限可能，成就超越梅艷芳也不足為奇。小妮子揚言25歲前不拍拖，梅姐卻是情路崎嶇，這一點千萬不要似就好。