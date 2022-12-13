東方日報C1：影評人協會先輸一仗　楊紫瓊反攻首衝金球影后

年度國際影視界盛事、作為奧斯卡金像獎得獎指標之一的《第80屆金球獎》於香港時間昨晚公布提名名單，蜚聲國際的60歲華人女星楊紫瓊，憑荷里活賣座片《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once），毫無懸念獲歌舞／喜劇組最佳女主角提名，入行38年首次獲金球獎提名的她，透露因為角色名字差點和金球獎失諸交臂。

將於香港時間明年1月11日在美國洛杉磯舉行的《第80屆金球獎》昨晚公布提名名單，楊紫瓊憑《奇》片提名歌舞／喜劇組影后，是首次入圍角逐金球獎。然而她非首位華人女星獲金球獎提名，內地女星章子怡、周洪、吳恬敏及中韓混血兒Awkwafina也曾在提名之列，而Awkwafina於2020年更憑《別告訴她》（Farewell）一擊即中，捧走歌舞／喜劇組最佳女主角，成為金球獎史上首位亞裔影后！

撞名險錯失佳作

楊紫瓊早於1997年憑《新鐵金剛之明日帝國》以利落敏捷的身手驚艷荷里活影壇，2000年主演《臥虎藏龍》穩打穩紮地殿定其國際級地位，近年在荷里活影壇更是活躍，包括主演《尚氣與十環幫傳奇》及《阿凡達3》等。今年她憑《奇》片在影壇大放異彩，早前已先拔頭籌，憑該片在美國全國電影評論學會封后。《奇》片為她帶來另一事業高峰，原來她差點和此片擦身而過！

近日她受訪時自爆，初期劇本定下其角色名字為「Michelle Wang」，和她本身的洋名一樣，當時她向編劇及導演表達意見，指一定要更改角色名字，否則不會接演。原來她認為角色需要有自己的聲音及靈魂，她和角色的遭遇大不同，不是片中開自助洗衣店及身為亞洲移民母親，最後角色名字改為「Evelyn Wang」。

與楊紫瓊同一組別爭奪影后寶座還有《五腥級盛宴》（Menu）的Anya Taylor-Joy、《巴比倫：星聲追夢荷里活》（Babylon）的瑪歌羅比（Margot Robbie）等，絕對是勢均力敵！而《奇》片共獲6項提名，包括越南華裔男星關繼威不負眾望，角逐最佳男配角。而歌舞／喜劇組影帝提名亦同樣競爭激烈，丹尼爾格力（Daniel Craig）憑《神探白朗：抽絲剝繭》（Glass Onion: A Knives Out Mystery）與《The Banshees of Inisherin》的哥連法奴（Colin Farrell）爭影帝。

姬蒂班查提名劇情組影后

劇情組最佳女主角提名方面也競爭激烈！澳洲影后姬蒂班查（Cate Blanchett）憑《Tár》獲提名，與多位實力派女星包括《金髮夢露》（Blonde）Ana de Armas、《法貝曼：造夢大師》（The Fabelmans）米雪威廉絲（Michelle Williams）等爭奪殊榮。至於劇情組最佳男主角方面，美國男星Austin Butler憑《貓王》（Elvis）大熱獲提名，對手包括有《兒子可否不要走》（The Son）男星曉積文（Hugh Jackman），以及《鯨》（THE WHALE）的美國男星班頓費沙（Brendan Fraser）。班頓費沙曾於2018年自爆2003年出席金球獎提名人士午宴時，被大會主辦單位荷里活外國記者協會（HFPA）的主席Philip Berk性侵，所以早前他已表明不會出席今屆金球獎。而荷里活巨星湯告魯斯（Tom Cruise），以及今年初在奧斯卡金像獎怒摑頒獎嘉賓而被大會封殺的韋史密夫（Will Smith），分別未能憑《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun : Maverick），以及Apple TV+電影《解我枷鎖》（Emancipation）入圍。

雖然《金球獎》賽果要到下月才揭盅，但美國3大影評人協會之一的洛杉磯影評人協會（LAFCA）前日搶閘公布年度電影獎賽果。姬蒂主演的《Tár》及楊紫瓊的《奇》雙雙獲選本年度最佳電影，姬蒂更擊敗楊紫瓊封影后。至於最佳男主角由英國男星Bill Nighly憑《Living》奪得，《Tár》導演Todd Field亦連奪最佳導演及最佳劇本兩獎。

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