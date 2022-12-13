《我們的青春日誌》資深演員黃翠儀勇創個人100場紀錄！

【營業資訊】本年12月8日是全港首個長壽音樂劇《我們的青春日誌》自2018年試演以來第130場演出，同時也是資深演員黃翠儀飾演音樂劇女主角嚴麗珍校長的第100場演出！100場，對任何演員來說都是一項驕人紀錄。昨晚謝幕時，身兼音樂劇監製、導演、編劇、作曲及作詞的陳恩碩特地為黃翠儀送上靚花一束，並聲言：「以這束花代替長期服務獎，向你致敬！」

畢業於香港演藝學院戲劇學院獲藝術學士銜的黃翠儀，是經驗豐富的專業演員，曾參與包括《一年皇帝夢》、《頂頭鎚》2017 LIVE+、《我們的故事》、《美麗團員大結局》、《唯獨祢是王》（I & II）、《快樂王子》、《偶然・徐志摩》（新加坡、國內巡演）、《男人40 CEO》、《風之后》、《現代馴悍記》、《折翼天使》（兼任副導演）、《西關風情》、《歌聲無淚》、《騎劫北極星》、《我和春天有個約會》）（新加坡）、《仙樂飄飄處處聞》、《野玫瑰之戀》（香港、新加坡國語版）、《日落情天》、《寶哥》、《路・抉擇》等舞台演出。在《我們的青春日誌》中飾演人物性格層次複雜、歌精舞勁又要Rap的嚴麗珍校長，是一個叫人又愛又恨的角色。

陳恩碩表示：「翠儀縱橫舞台影視界多年，主要演出溫文爾雅及慈母角色，在《我們的青春日誌》中要她破格飾演野心勃勃、為求目的不擇手段的魔鬼校長，可以說是一大突破。她是一位非常勤力及謙虛的演員，努力跳出舒適圈。雖然已經演出100場，但每次在後台見到她，她都總是在聽歌及練對白，半點不鬆懈，充分展現專業能力及態度，非常值得新一代演員學習。《我們的青春日誌》自本年9月1 日正式以長壽劇形式公演，當中不少年青演員都備有A及B Cast，而資深演員包括飾演嚴麗珍校長的黃翠儀、飾演高立仁的譚偉權Gary哥哥，以及飾演男主角Victor爸爸的葉運強旦哥，就只有一個Cast，他們從開演以來已經連續演出超過70場，每場都以最佳狀態交出最佳演出，專業精神令人敬佩！」