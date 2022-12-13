梁超怡做梁朝偉囡囡呻笨：想同佢做情侶

曾於電影《無間道》飾演梁朝偉女兒的港姐季軍梁超怡，昨日聯同導演劉偉強、電影公司老闆林建岳等出席該片20周年特典場，談到當年只有6歲與偉仔大演對手戲，超儀不諱言至今仍然難忘，她說：「記得有場戲係朝偉哥哥搣我塊面，當時要NG好多次，係好痛，但其實我係好享受呢個過程，相信好多人都好想畀佢搣，所以嗰陣覺得自己好幸運，但拍完之後都冇機會再見到佢。（再見到叫朝偉哥哥搣多次？）唔夠膽，但一定會問佢攞簽名。」更指當年的手袋仔有簿仔及筆，惟因怕醜未敢向偉仔索取簽名，至今大感遺憾。

談到該片播出20年，超怡坦言時間飛逝，問到可有興趣再拍電影？她表示一直對演藝有興趣，寄望有朝一日能再於大銀幕出現，對於有人提議該片導演劉偉強再拍攝《無》系列作品，超怡聞言也表示想參與：「唔知有冇咁嘅榮幸呢，如果真係嘅話，我真係世界上幸運嘅人（想同朝偉哥哥演情侶？）都ok㗎！唔希望再做父女，佢Keep得咁好，都唔似係我爸爸啦！（要獻螢幕初吻？）為工作需要都唔介意，我願意為事業付出。」

而劉導則表示其工作室有為《無》片設立專區，內裏擺放當年拍攝的櫈及道具作珍藏，問到可會再拍攝該系列古仔？他說：「想拍新故事，經典嘅嘢就唔好再拍。」