節日暢飲　葡萄酒清酒啱配菜

節日聚餐，除有美食外，配酒品嘗，體驗更佳。廣受歡迎的葡萄酒，富柔滑泡沫的香檳和香檳最啱配海鮮，醇厚的紅酒和肉食很夾，席間觥籌交錯，菜式更好吃、氣氛更熱鬧。

歌后香檳限量版

每逢重要時刻或慶祝活動，總會選用香檳碰杯。Dom Pérignon和Lady Gaga合作，推出ROSÉ VINTAGE 2008 LADY GAGA限量版，這瓶佳釀以張力作主題，限量版酒瓶設計利用變性圖形作主調，標榜凸出讓人難以定型的特質，再配以金屬包裝，搶眼型格。酒體帶紅桑子、淡淡紫羅蘭氣息，隨後有歐白芷香氣，入口有牡丹和白胡椒的餘韻，用來作派對主角也不錯。

中西合璧

中國工藝歷史悠久、技術精湛，香檳品牌Ruinart和K11 Craft & Guild Foundation合作，推出限量版1.5公升裝的Ruinart Blanc de Blancs白中白香檳，最特別是以廣彩工藝繪製的特色「Second Skin」環保瓶套包裝，每支限量版的香檳會以人手繪製牡丹圖案和用筆畫化成符號圖案的中文字，燦爛奪目、典雅高貴。

富果香白酒

品嘗海鮮時，來一口清新的白酒，可以凸出鮮味。Cloudy Bay早前推出Sauvignon Blanc 2022，帶有陣陣柑橘和青檸的氣息，再加點杏桃和熱情果的香氣，入口有蜜桃和番石榴的甜味。升級酒瓶選用最少6成再造材料，減少炭足迹。

茶酒兼備

節日大吃大喝，偶然來杯茶消滯最好不過。Fortnum & Mason在今年聖誕，除推出禮物籃、朱古力、Mulled Wine Spices和Christmas Black Tea外，今年首度推出含酒精的Winter Sparkling Tea，選用品牌的烏龍茶、大吉嶺茶、白毫銀針茶、茉莉花茶調配，入口有蘋果批、薑餅人及德式聖誕甜點等獨特風味，每一啖都富有節日氣息。

百搭清酒

除了葡萄酒，清酒也是容易配搭美食之選。清酒品牌IWA 5由香檳品牌前首席釀酒師Richard Geoffroy建立，早前推出新的IWA 5 Assemblage 3，就用上多款酵母釀造。初入口有花香和果香，感覺優雅。之後會感受到酒體圓潤，帶有一絲白胡椒氣息，餘韻綿密。無論配中菜、印度菜，海鮮或鴨肉料理都咁夾。

個人化禮盒

和朋友舉杯慶祝時，送上個人化的特別版佳釀，相信更開心。Maison Mumm今年推出3款節慶限量禮盒，包括有Grand Cordon節慶限量版、Grand Cordon 節慶限量版內連2個香檳杯和Grand Cordon Rose節慶限量版。品牌在現時至2023年1月3日在尖沙咀開設亞洲首個Mumm期間限定店，推出個性化服務客製盒服務，客人可於禮盒上寫獨一無二的訊息，聊表心意，數量有限，先到先得。