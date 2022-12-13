《我的英雄學院》拍真人版　橋本環奈吉澤亮成最佳人選

串流平台Netflix繼將經典動漫《幽遊白書》、《One Piece》翻拍真人版惹來網民劣評，今日(13日)再宣布與Legendary Pictures合作，將漫畫家堀越耕平筆下的人氣作《我的英雄學院》翻拍成真人版電影，由《今際之國的有栖》及《王者天下》導演佐藤信介執導，《歐比王肯諾比》(Star Wars：Obi-Wan Kenobi)的Joby Harold負責執筆劇本。

《我的英雄學院》講述在充斥超能力者的架空社會中，完全沒有超能力資質的「無個性」少年綠谷出久，因仰慕N0.1英雄「All Might」，加入雄英高中接受各種考驗。漫畫自2014年開始連載，單行本推出至今有36冊，全球累積銷量超過6500萬本。2019年曾改編成真人版舞台劇，由男星田村心主演。

雖然真人版電影未公布選角及演員名單，但已惹來動漫迷熱議，多次合作的型男吉澤亮與女星橋本環奈，被指是人氣角色「轟焦凍」及「御茶子」的最佳人選，而山田孝之的長髮造型最適合演「相澤消太」。但亦有網民睇死《我》片會步另一動漫《COWBOY BEBOP》真人版後塵難產。