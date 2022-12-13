東冲有料到：港清快靚正

所謂港清，所指的其實是香港及清邁。疫情前香港有往返清邁的直航機，但疫情關係所有航班已停止。不過12月10日香港便有航空公司重開了港清兩地的直航航班，首航當日入座率更高達 97.3% ，這個消息實在令人振奮。航班抵達當日泰國政府旅遊局香港辦事處處長Naparat Vudhivad 女士更連同泰旅局泰國總辦事處的高層一起往清邁機場接機，情況很是熱鬧。

其實清邁係不少港人熱愛的泰國旅遊地點，但沒有直航機的話，要從曼谷坐內陸機或坐長途車前往，後者往往需要10多小時的車程，年輕人的話還可以接受，但對於年紀稍大的人卻是一種煎熬及浪費時間。現在有了直航機，交通煩惱自然一掃而空。

如果你久未踏足該處的話，可能只會想起大笨象或雨傘廠之類的老套印象，但其實今時今日清邁有很多新派型格酒店及咖啡店餐廳，亦有眾多米芝蓮推介食肆，之前我便曾經介紹過布置像外太空UFO的咖啡店。你想尋找當地傳統事物的話，則可到星期日的Walking Street或舊區去慢慢發掘，當中的Walking Street實在有太多可Shopping的地方，不過由於佔地太大，逛一晚也可能逛不完。此外清邁亦有好多金碧輝煌、銀光閃閃的佛寺，絕對值得大家一去再去。這不禁令人詫異何解清邁可以如此新舊包容？答案可能是作為泰國第二大城市的清邁，由不同民族及山區族人構成，他們將當地的多元文化帶給遊客，讓大家感覺到這個包容國度的多姿多采。

對泰國人來說，疫情己叫暫告一段落，現時清邁有好多新事物期望旅客可親身感受。大家不妨前往這個曼谷以外的另一個泰國熱點旅遊！

胡慧冲