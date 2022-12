加拿大導演占士金馬倫(James Cameron)早前出席韓國首爾舉行的《阿凡達:水之道》(Avatar: The Way Of Water)後,經日本東京返回美國洛杉磯,他昨日(12日)宣布確診新冠肺炎,被逼缺席當晚舉行的《阿》荷里活首映禮。

占士金馬倫表示:「我喺洛杉磯,啱啱喺東京返嚟,我喺飛機上中咗新冠,依家隔離緊,今晚唔可以去我套戲嘅首映禮。咁多年嚟我同好多人講,話我哋可以喺首映禮上聚舊……Well,依家唔得啦。人算不如天算。」電影公司發言人則指占士金馬倫確診,但狀態不錯。