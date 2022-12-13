一句說話好邪！洪助昇新歌悼摯友

英皇新人洪助昇（Aiden）推出他今年第3首主打歌曲《生活復常》。新歌紀念其已故摯友，他說：「佢其實好似我人生導師咁，當全班同學都取笑我想以歌手為事業時，只有佢鼓勵同聆聽，我哋仲約定，將來只要我能夠喺台上表演，佢一定喺台下支持。」不過，歌手大計未開展，對方已「退席」。巧合的是，二人亦曾經說過，誰先「離去」，都不能在喪禮上太悲傷：「我做到，我冇喊，直至喪禮後番屋企大喊一場。」而Aiden決定在當上歌手的第1年，便把這首作品送給摯友，多謝對方一直的鼓勵和支持，亦憑着他一直的信念和堅持，今天才能成為真正的歌手。

拍攝MV時，Adien請得圈中好友、男子組合George@Pix3l及王智騫（Ｍartin）參與拍攝，他說：「Martin係由我第一部戲前已認識，認識咗都6、7年，所以今次係想搵番真係喺行入面、自己真實嘅朋友去演繹呢個故事。而George更在《造星2》時嘅戰友。兩位都係陪我一齊經歷咗好多、可以話係度過火海嘅朋友。」

Martin直言跟Adien一開始時「唔係好friend」:「係誤打誤撞先熟悉咗。之前我哋一齊喺異地工作，我同佢係roommate，當時大家工作機會或者收入都好有限，食飯時會商量：『今日出街食定點？出街食又好貴喎! 定係去買餸呀？買餸要格價喎。』一齊經歷過低潮，喺呢段時間互相倚靠。」George表示二人於《造星2》被分為同組：「相處日子耐咗，覺得呢個人好容易相處，同埋佢冇乜脾氣，所以就friend咗。」

拍攝MV當天，Martin笑說自己「唔要面」自薦，「我話：『講friend嘅，你呢首歌嘅MV冇理由唔叫我吖，如果唔叫我就真係唔當我係friend喇。最多我收平啲，哈哈。」George表示3人上一次見面已經是2年前：「今日我哋3個人跨公司合作，好勁呀。」Aiden則謂開心可以跟最好的朋友寓工作於娛樂：「好似一齊去旅行咁，似嚟玩多過工作。」除此之外，MV大有場落水戲，拍攝當日正遇上寒流，不過為了拍攝出好效果，Adien在13度的氣溫下不斷在岸邊上水落水接近30分鐘，最後順利完成拍攝，現場工作人員亦大讚Aiden表現專業。

另外，日前Aiden於一活動上首次唱出這首送給摯友的歌曲時，在台上一度唱到哽咽，演唱後在後台爆喊 :「终於可以送到呢首一歌畀佢。」