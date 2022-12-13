倪嘉雯拍《輕．功》同視帝黎耀祥鬥戲　緊張到食螺絲

「香港國際網球挑戰賽2022」將於本月23至25在港舉行，J2台會獨家直播賽事，藝人倪嘉雯（Carmen）與兩位J2ers李爾晨（Kyle）和伍韻婷(Juliana）今日（13日）出席賽事抽籤儀式。Carmen表示讀中大時必修一科體育，大部分同學都選羽毛球，她就選網球，只學了3個月，故有基本知識。Kyle是排球員出身，故對用球拍打波感覺較難控制，但喜歡看網球。Juliana視打波為與友人聯誼，認為是不錯的社交活動。

近日有份客串《輕．功》的Carmen，雖然戲份少，但被網民讚很亮眼，她稱知道對手是視帝黎耀祥時心情興奮但又緊張，擔心食螺絲，她說：「我都有NG，祥哥無架子，好好人，教我每個take當第一個take拍，聽完覺得好有用。」Kyle在《羅密歐與祝英台》中飾演陳豪的年輕版，他說：「陳茵媺同我講，話我樣曳曳哋，聲又好文靜，好似陳豪，覺得監製搵對人做年輕版，好開心，會加油希望多啲機會。」Juliana自小美國長大，不諳中文，但屋企自小跟她講廣東話及國語，故尚算流利，希望上堂學好發音。