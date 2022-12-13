知名男歌手驚爆做人姦夫　全因Check安心出行揭發姦情

J2台後晚（15日）11點播出《不正常愛情研究所》，由黃紫恩（Jojo）、吳兆麟（Alan）、胡敏芝（Karen）連同兩位客席嘉賓麥惠琪（Susuca）、文頌男（Koba）主持。今集研究題目係「捉姦攻略」，其中Koba的故事最爆，既牽涉現役知名男歌手，難得是苦主的綠帽男，不以為恥，反而以女友同明星出軌為榮。事緣Koba有位男性友人，發覺女友經常聲稱到酒吧消遣，她說︰「朋友覺得奇怪，check女友手機嘅安心App，搵到去酒店紀錄。等到女朋友再話去酒吧，朋友就去嗰間酒店樓下等。」最後見到女友親密撓住一名男士出來，當場斷正。Koba話事後男友人覺得好威威︰「因為個姦夫係好出名嘅男歌手。」現場即時起哄，紛紛要求Koba提供貼士，之後Jojo同Karen秒速估到，同時講出該歌手的特點，身份呼之欲出！

今集各位主持都有不少故事發表，好似總有一單「姦情」在附近。Jojo講的是自身經歷，前度出軌最後她憑直覺加上蛛絲馬迹，在社交媒體踢爆事件。她還分享了另一男友人的故事，她話︰「個男仔被女朋友笠咗30頂綠帽，都係唔肯分手。仲要跪喺地下同女朋友講『我知你笠咗我好多頂綠帽，但我求下你唔好走，唔好同我分手』。」Sususca深信同類事件，不會發生在自己身上「冇人會為第二個女人而放棄我囉」自信滿滿。