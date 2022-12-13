本日日本：多啦A夢識變身！竟然係一部時光機？

識變身的多啦A夢究竟會是甚麼模樣呢？最近日本玩具商TAKARA TOMY發表了一款「完全變形多啦A夢」，使用超人氣玩具《變形金剛》系列的開發經驗，透過精密的零件分割及可動設計組合出變形結構，能將多啦A夢變形成時光機的形態。無論多啦A夢的比例及時光機的細節都一絲不苟，值得粉絲們收藏。產品更附有5大特典，包括徹底解說多啦A夢和時光機的《完全變形多啦A夢 完全攻略本》，內有他們的初登場以及在《大長篇多啦A夢》中的場面等等，此外還有喜歡多啦A夢與機械人的名人解說文章。另外的《機器人完全索引》則是一本收錄漫畫《多啦A夢》與《大長篇多啦A夢》中登場機械人的書。其他特典還包括以時光隧道為主題、可用來展示時光機形態的「時光機特製底座」，給「完全變形多啦A夢」打卡用的「攝影用立體透視模型藝術板」，及找來機械人設計界巨匠吉岡英嗣特別繪製的外盒圖像。首批「完全變形多啦A夢」限量生產6,000個，即日起至2023年5月31日接受預購，額滿即止，預計於2023年6月28日發售，售12,903日圓（約HK$735）。