楊卓娜跳鋼管舞要超性感　唔使老公批准先剝

藝人楊卓娜、陳嘉倩、梁芷珮今日（13日）現身銅鑼灣出席頒獎禮活動。早前楊卓娜千呎庭園曝光，她稱並非她家庭園，其實是屋企附近的一處種植場，面積有數千尺，是租用的，但就沒有透露租金多少，她說：「自己鍾意種食材，嗰度有果樹，聖誕樹都係我搬過去，我叫呢度係『種心田』，我每日都會去散步，飲吓茶和燒烤，我鍾意大自然多過行街。」另外她透露稍後要拍攝新劇《虛擬情人》，劇中需要跳鋼管舞，現跟老師學，暫時只上了兩堂，仍未有太大信心，要努力keep fit以應付性感舞衣。問到性感衫要否老公批准？她笑言：「又唔係比堅尼，只係比較貼身，自己驚凍啫！老公覺得還好，係健康性感。」聖誕節將至，聖誕日她將會請朋友回家，由她親自下廚炮製大餐，10幾人包括妹妹楊茜堯一家，她預備整8、9度菜式，要提前2日開始買餸。

同場的陳嘉倩剛從日本返港，她透露此行到東京和北海道，享受了3個星期假期，期間跟喜歡的漫畫家學畫漫畫，雖然只上了4天的短期課程，但已掌握竅門並畢業，從日本購下大量畫具回港練習。之後她到北海道滑雪，第一日就扭傷頸部，感覺似「落枕」，至今兩個星期仍未痊愈，需要找物理治療師醫治。疫情以來3年沒有飛過，此行血拼到破產，笑言現在要「還工作債」稍後要為新劇「心靈師」宣傳。