蔡卓妍陶大宇新劇創佳績　還原真相登內地熱搜

由蔡卓妍(阿Sa)、鍾欣潼(阿嬌)、張孝全、陶大宇等合演的英皇娛樂網絡劇集《女法醫JD》昨晚(12日)在內地影音平台及myTV SUPER首播，阿Sa一開場以出「櫃」帶來「驚」喜!阿Sa飾演有「高敏感症」(HSP)的女法醫，在陰暗的密室中閉眼躺着，回憶小時候和飾演其父兼法醫的陶大宇的對話，並出現一幕幕屍體在解剖室的場面，陶大宇聲音導航解釋「JD」的意思是「Jane Doe」。在法醫學上代表身份不明的女性死者。之後腦海浮現女受害人遭遇不測經過的阿Sa，突然睜眼說:「我知我係點死!」鏡頭一轉，有人打開屍體冷藏櫃拉出屍格，原來阿Sa穿着受害人的衣服並躺在屍櫃中，靠高敏感知來還原死亡真相。

阿Sa為尋求真相，即使受虐也在所不持，其中一幕是和飾演重案組探員的台灣男星張孝全，在案發現場中找到蛛絲馬迹，她靠發揮高敏感知並化身案中的受害者，要求張孝全向她施襲包括箍頸、撞牆、拖行及推落床等，成功還原案發過程，令張孝全非常驚訝。雖然首集劇情節奏明快並充滿懸疑神秘,但也有張孝全半裸沖身的養眼場面，而阿Sa進行解剖時的血淋淋特寫場面，可能為怕引起不安。幾乎全被套上灰格。昨晚首播後引起大批網民熱議，「#蔡卓妍一人還原案發過程」更成為內地熱搜，網民盛讚瞓屍櫃的阿Sa毫不忌諱地專業演出，又笑言她出「櫃」的一幕樣子很美:「美得令人窒息!」、「她躺着說話的樣子太可愛，把不安感大大減掉。」

另外，陶大宇在劇集中段於阿Sa的回憶場面中以溶接鏡頭2秒快閃現身，以及在主題曲部分和阿Sa父女合體出現，不少網民期待他早日出場以解開劇中謎團，因在預告片中見本為法醫的他成為囚犯並逃獄。