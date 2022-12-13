陳柏宇玩「分子料理」個唱　40人樂團打散重組

歌手陳柏宇（Jason）決定於明年2月4日假亞博舉行演唱會，更因好奇而大搞新嘗試，事緣音樂監製Edward Chan遇見很有潛質的本地管弦樂團，直覺感跟Jason合作應有火花，但又想作嶄新的嘗試，所以構想到猶如分子料理的一次音樂創作，將每種樂器群組打散及重組，變成歌曲的不同食材，以炮製出有別於傳統的一次演出，屆時Jason將聯同超過40人的大樂團，組成「陳柏宇feat.九龍搖擺俱樂部」期間限定組合，將他的歌曲重新編曲、演繹，以樂隊Swing曲風作為演出的大前題。Jason說：「Swing畀人予人反叛、奀皮嘅感覺，會跳出音樂嘅定框框，今次好想借用呢種曲風表達我嘅個性：『唔係淨係聽人講，會有自己嘅思考，希望打破傳統嘅一啲諗法』。」

創作總監Kenji Wong看穿Jason有叛逆個性，在設計演唱會海報時，將大大隻的文字踩在Jason的臉上，加上字體設計師陳濬人演繹當代「北魏真書體」，並以Swing的搖擺感，配以香港舊傳統招牌的中英對照排版樣式。Jason知道不少樂迷有自選歌單，所以今次演唱會首次讓樂迷參與投選，於網上設立「你投我唱」公眾投票，最高票數歌曲更會成為演唱會必唱歌單。