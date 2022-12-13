Q：我今年二十八歲，有性生活。近三個月來，月經不好，來經五天期間有血塊，月事後的幾天仍有血絲隨分泌物流出，性交時也有，男朋友擔心得以為我下體受傷，之後他寧可不在月事之後發生性行為。月事問題跟我經常在冷氣間工作和作息有關嗎？是不是需要調理？

Miranda

A：女性來經時候，發現經血呈血塊狀，是常見和需要正視的生理問題。此問題的根源，可分為婦女身體調理和關注婦科疾病等兩個角度去識別。

從婦女身體調理角度來看，月經中有血塊，表示與「血淤」有關，是女性身體因「氣滯血淤」而引發之表徵。這症狀的確跟室溫和保暖有關，很多女性未有好好注意下半身保暖、吃生冷食物、睡覺穿衣少，長期下來會令身體內部變得寒涼，血氣運行不順，經期形成血塊，血流綿長不清，經血也會呈深色或黑色，亦容易有經痛。日常生活上，女性也會感到疲勞，膚色暗淡失去光澤，粗糙及長出小瘡小粒，若長期「氣滯血淤」更會使臉部色素沉着影響外觀。

關注婦科疾病方面，女性來經含有血塊、月經流量過多或不停止等等，延伸出來是必須留意婦科疾病的問題。其中較為常見，血塊是子宮肌瘤的症狀之一，若多次月經也發現血塊，女性就應該盡快去做婦科檢查。

若月事情況持續不尋常，你應立即檢查。經期後數天依然有血絲滲出，應考慮在該些日子使用安全套以避免內生殖器官感染的機會。調理方面，可考慮向中醫求診。日常方面，除注意身體保暖，女性應在來經前兩三天至月事完結，飲食要以溫食和熱食為主，忌飲凍飲，少吃油炸辛辣食物和寒涼食物。這些都是女性月事保健的小常識，容易跟隨，可望改善月事和性事困擾。

李偉儀