COLLAR「吃貨」擔當食咗先講　Day Day都要「撈」唔擔心增磅

人氣女團COLLAR成員Day向來愛吃，公認是「吃貨」的她遇上譚仔三哥的「三酸撈薯粉」和「奶蓋芒果蒟蒻椰香金露」，笑言食得是福，見到美食一於「食咗先講」，增磅便減肥。

譚仔三哥米線的「三酸撈薯粉」載譽歸來，以三哥秘製的「三酸汁」配搭煙靭爽滑的薯粉，實行Day Day食Day Day「Come撈」亦不會膩！譚仔三哥更邀請到女團COLLAR的「吃貨擔當」Day（許軼）率先試食，出名為食的她看着「三酸撈薯粉」和「奶蓋芒果蒟蒻椰香金露」便雙眼發光，更即時食評家上身：「我超級鍾意食亦好有要求，今次三哥嘅薯粉極為爽滑Q彈，非常聰明咁製成紐紋狀，每條麵條都掛滿獨特而濃厚嘅『三酸汁』，極為開胃過癮，我完全停唔到口，又可以自選兩至四款食材，每次都有新鮮感，每日去三哥Come撈都唔會悶！」

特飲如甜品

細細粒的Day一下子已將所有食物清空，卻留下特飲尚未開動，原來她並不喜歡混合鹹食和甜食，會分開「慢慢歎」：「呢杯『奶蓋芒果蒟蒻椰香金露』對我就好似甜品一樣，為呢餐畫上完美句號。」問到作為女團成員會否怕肥而不敢多吃？她直言自己體質易肥但也易瘦，故不會刻意節制：「每次旅行都想食盡唔同美食，每日食好多餐，試過返嚟重咗5公斤！」她坦言肥了便會勤力做運動，若想加速減肥時間，便多做點高強度運動。