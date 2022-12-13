女神級網紅Jessica Cakes 迷倒千萬粉絲

家陣好多靚女都好識得利用網絡嚟吸睛兼吸金，造就咗大量網紅崛起，甚至被網民捧為「女神」，但要喺「神壇」企得穩，粉絲數量一定要夠多，而今日為大家介紹嘅女神Jessica Cakes就真係非常紅，有多達1,200萬粉絲支持，問你服未！

人氣超強

家陣IG帳號有過百萬粉絲嘅女網紅，好多時都會被稱為人氣女神，但相對於粉絲多達8位數字嘅Jessica Cakes嚟講，實在係小巫見大巫！何解喺美國加州洛杉磯出生嘅佢，人氣會勁得咁緊要？只要睇過佢喺IG分享嘅寫真，箇中原因一目了然，就係佢嘅形象實在太火辣，淨係嗰對37DD巨乳已經夠晒睇頭，再加埋嗰條25吋纖腰同36吋美臀，好明顯係魔鬼級身材，最重要係啲衣着勁少布，令一對巨乳呼之欲出，試問網民又點可能唔為此驚嘆呢？

做過藝人

其實喺成為網紅之前，Jessica Cakes已經係一位模特兒，為多本男士雜誌拍過寫真，亦曾經喺2012年以藝名「Jessica Weaver」參演過電影，後來佢仲喺網上開設個人視頻分別約會秘訣，訂閱人數相當唔錯添。另外，擁有時裝設計學士學位嘅Jessica，曾經做過時裝設計師，可謂多才多藝。話時話，模特兒及演藝工作已經夠忙，為乜Jessica仲要撈埋網紅呢？其實身為模特兒嘅佢，因為經常健身，起初只係諗住開個社交帳號嚟宣傳自己，展示鍛煉成果，估唔到有咁多人留意，呢啲咪叫「無心插柳柳成蔭」囉。