莊鍶敏宣布離婚後首現身：事件來得太快

藝人莊鍶敏自宣布離婚後首度現身公開活動，今晚（13日）參與無綫遊戲節目《開心無敵獎門人》錄影，一身聖誕女郎打扮的她心情不俗，她表示：「都OK，今日嚟遊戲節目要開心啲。要處理嘅事已經處理咗，都接受咗，只係初時事件來得太快，有啲迷惘，依家OK。（係邊個提出？）可以話係對方。（難接受？）因為太快，而且冇先兆，不過過咗去唔好講，展望將來。（離婚原因係咩？）三觀不合，生活方向、價值觀同想法唔同。（佢反口唔搬來香港一齊住？）呢個係主要原因，呢個係涉及相處時間。（同第三者有冇關？）我就冇，佢我唔知，但相信冇。」

她坦言結婚兩年多，但相處時間只有半年，受疫情影響已有一年沒見面，問到會否覺得當年太快決定結婚？她說：「因為疫情大家分開兩個地方，冇時間相處同了解，始終一段關係需要時間去經營。」問到會否對婚姻感恐懼？她稱恐懼未至於，但暫時不會再想結婚，因為緣分很難講，還是工作有保障，至於對異地戀是否怕怕？她直言：「異地戀難啲。（你成日返內地工作，可以考慮內地人？）最緊要價值觀一樣同有時間相處，有消息就快開關，咁就少啲麻煩。」

莊鍶敏在「超級無敵夾多士」遊戲中要用嘴跟林子聰的屁股夾多士，鍶敏撫摸對方的臀部時表示：「有啲濕喎！」「獎老」錢嘉樂笑言：「鮑魚都有乾同濕之分，所以籮柚都有濕同乾。」兩人默契十足，成功夾中。