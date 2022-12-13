店員拋胸誘惑　瞓身侍客

日本人一向以客為尊，對待客人非常有禮貌，而喺日本AV作品中由女優扮演嘅店員更係個個又索又好身材，同時落力又瞓身咁侍客，仲會照顧埋客人嘅生理需要，真係爽到震呀！

試身室激戰

喺SOD出品嘅《美人店員接客誘惑》中，花丸胡桃呢位大波妹作為打工仔，真係為老闆盡心盡力咁工作，做髮型師嘅時候着到酥胸半露，搞到客人心郁郁，剪髮時雙峰更緊貼住客人個頭，跟住仲會為客人提供口舌服務，真係服侍周到！之後，桃妹去做服裝店員時，又用巨乳嚟誘惑客人，而今次就方便好多喇，因為可以走入試身室偷雞激戰！有胡桃咁貼身服務，不論係理髮店定服裝店都客似雲來，老闆真係賺到笑！

色慾便利店

由片廠月姬PT推出嘅《心儀的女店員原來可以與任何人上床》入面，便利店女店員白川柚子青春可人，待客親切又有禮貌，令男主角大雄對佢一見鍾情。點知有一晚大雄去到便利店時，竟發現柚子喺休息室同店長鬼混，之後仲見到有客人加入玩3P！大雄愈睇愈火滾，於是一手推開道門加入戰團，展開一場4P混戰。

胸夾客人

片廠桃太郎映像推出嘅《天才的失控情色模式全開》，講述一間DVD店老闆有見於行業競爭激烈，於是忽發奇想，請來可愛巨乳妹沙月惠奈做店長，希望可以吸引多啲客人幫襯，而呢一點絕對難惠奈唔到，甚至做到過晒火位添！因為佢見到男客人即刻發晒姣，主動喺貨架之間為對方提供口舌服務之餘，仲玩埋胸夾，更加唔介意席地激戰，搞到DVD店變成色慾戰場！